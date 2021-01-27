玩具設計師藏彈簧刀鎚及火機等　涉多種違禁品　由社服改判囚2月

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-27 12:21

玩具設計師在去年民陣舉行元旦大遊行當日，在港鐵香港站附近遭警方從背囊搜出彈簧刀、打火機、打火機油等。他承認管有違禁武器及管有物品意圖損害財產兩罪，早前被判社會服務令100小時。律政司提出刑期覆核，今（27日）在東區裁判法院指被告攜帶多項不同種類的物品，控罪及案情嚴重，要求改判監禁。裁判官何俊堯聽畢控辯雙方陳詞後，同意最初未有充分考慮相關因素，並指案件始終涉及公眾安全，法庭不能忽視潛在的風險，加上上級法院亦已下判刑指引，改判被告即時入獄2個月。

被搜出藏刀鎚火機油等

被告陳景勝（28歲）去年8月中就兩罪被判社會服務令，律政司同月底即申請覆核刑期。管有違禁武器罪指，陳於2020年1月1日在香港站公共運輸交匯處出入口處外，管有一把彈簧刀；而管有物品意圖損害財產罪則指，他同日同地管有一把鐵鎚、一個打火機、一罐打火機油及一罐噴漆。

控方稱若只涉噴漆不會提覆核

控方稱，若案件只涉及噴漆，並不會提出覆核，惟被告帶備多項物品，且涉及不同種類。他表示，被告攜帶打火機及打火機油，性質嚴重，雖然控方並非指被告有意製造汽油彈，但希望法庭考慮用火犯案的潛在風險，而被告帶備的刀及鎚，亦進一步增加嚴重性。

當日遊行發生多宗破壞事件

控方續道，案發當日有遊行活動，發生多宗破壞事件，認為案情與控罪均屬嚴重，他亦舉出數宗案例，指非拘禁式刑罰不足以反映刑責，並稱判刑應著重阻嚇作用及懲罰被告，被告背景於量刑而言並不重要。

裁判官何俊堯考慮到案件涉及公眾安全，不能忽視潛在的風險。認同即使被告認罪，也須判即時入獄。（資料圖片）

被告已完成62小時社會服務

辯方則謂，被告至去年12月初已完成62小時社會服務令，若非受疫情影響而未能繼續服刑，估計現已完成服務令。他又指，控方所述的案例比本案嚴重，盼法庭不要判處拘禁式刑罰。

官稱考慮上級法院已訂下判刑原則

裁判官聽畢雙方陳詞，同意控方指他最初未有充分考慮相關因素。他指，經律政司接二連三就相類案件提出上訴後，上級法院訂下判刑原則，除非該些原則被推翻，否則對下級法院仍具約束力。

案件涉公眾安全不能忽視潛在風險

他續說，雖然無證據指被告參與破壞或意圖製造汽油彈，但案件始終涉及公眾安全，法庭不能忽視潛在的風險。他認同案情嚴重，即使被告認罪，仍需判拘禁式刑罰以反映罪責。

裁判官以6個月監禁作量刑起點，並參考另一上訴案件減刑。被告認罪獲減三分一刑期，案件經覆核處理另減1個月刑罰，法庭亦考慮到被告已完成部份社會服務令，再減1個月，最終判處2個月監禁。

案件編號：ESCC31/2020

反修例風波相關案件主要曾被要求覆核刑期的案件。(詳看下圖)