DSE 2021 │文憑試5.2萬人報考再創新低　自修生人數反彈升兩成

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-27 12:32

距離今年文憑試開考約3個月，考評局今日公布本年度文憑試報考資料。今年報考人數再創新低，截至去年12月16日，僅錄得約52,131人報考，較去年52,687人減少1.06%。當中，今屆學校考生人數為43,994人，比去年跌4.22%；不過，報名應考的自修生人數今年有約8,137人，較上年度多1,381人，大幅上升約兩成，是自2018年以來新高。

考評局今日公布本年度文憑試報考資料。今年報考人數再創新低，截至去年12月16日，僅錄得約52,131人報考。（資料圖片）

今屆文憑試考生有52,131人，當中43,994人為學校考生，8,137人為自修生。

70.5%學生報考「4+2」



考生報科組合方面，情況與去年相若，70.5%學校考生報考「4+2」即4個核心科目（中英數及通識）加2個選修科目；近兩成報考「4+3」。另外，有104人學校考生報考共8科，佔比約0.2%。

24個甲類科目中，除4個核心科目，純理科繼續較多人報讀，當中以生物科最多人報考，有13,115人，其次是化學科，有12,389人報考。捲入政治風波的歷史科今年有5,236人報考，較去年多0.4%。

至於乙類應用科目，有3,430人報考，39個科目中，以西式食品製作最受歡迎，有552人報考，其次是航空學，有292人報考。建議智慧城市及創意廣告則無人報考。