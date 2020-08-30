開學｜疫情網授大半年礙備戰　文憑試傳刪減　中六生：要學懂執生

九月一日開課在即，惟有別於以往，受疫情影響莘莘學子只能在網上迎接新學年。面對新冠肺炎肆虐逾半年，新一屆中六生在上學年幾乎完全網授，明年將要迎戰文憑試的潘俊熹表示，早已習慣這種「新常態」，但隔著屏幕學習，師生始終欠缺互動交流，有礙吸收知識；未能與同儕在校園相伴學習，學習氛圍與動力較弱，亦難掌握學習進度。 疫情發展存在未知數，近日傳來公開試刪減校本評核的消息，他坦言，心情會忐忑不安，但公開試是持久戰，會提醒自己順其自然，隨機應變，「依家好多嘢都要執生啦！」

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快要換上新的身份，升讀中六的潘俊熹坦言未反應過來，「上次成績表都未派，開學又唔洗轉班房，我唔覺得自己係中六生。」（黃舒慧攝）

「每朝八點半起身，第一件事唔係擦牙洗面，而係開電腦上堂！」新冠肺炎疫情年初來襲，全港學校停課約四個月，潘俊熹中五下學期迎來學習模式大改變，二月起採用Zoom上堂，初期教節安排較輕鬆，平日每朝上課約一至兩小時；四月至五月則改為半日制，直至五月底才恢復短暫面授。

修讀七科的他形容，各科網上教學進度不一，有科目進度稍為落後，惟課堂有足夠互動交流，確保學生消化學習內容；也有科目趕得上教學進度，但每個單元教學以看片、做練習完成，學生其實「似懂非懂」，背後需要努力自習。

有時見同學努力，自己都會加把勁溫習，但依家完全唔知大家進度去到邊。 俊熹

這個暑假，俊熹都是長留家中活動及溫習備試。（黃舒慧攝）

長期在家「孤軍」作戰 難燃鬥志動力學習

經過大半年的網授，17歲的俊熹說，雖然早已適應「新常態」，但隔著屏幕學習，始終未能如面授般深入了解課題和吸收知識，在期中試取消、期末成績未派發下，難以掌握學習表現。而同儕間未能在校園相伴學習、交流比拚，少不免令學習動力減弱，時有鬆懈，「有時見同學努力，自己都會加把勁溫習，但依家完全唔知大家進度去到邊。」

第三波疫情於七月時來勢洶洶，學校只好於月中提早放暑假，面對高峰時每日確診數字達百宗，俊熹幾乎有三星期足不出戶，只能留家「孤軍」備戰：補課、補習、溫書。長期在書房對著電腦學習，他坦言會感到沉悶和壓抑，但考試尚未「殺到埋身」，不會給予自己太大壓力，閒時會上網及看youtube片解壓，與朋友以短訊聯絡互相支持。若果沒有疫情，俊熹的暑假大概會過得好一些，可以出外踢足球、與好朋友到補習社。

唔係呀嘛？ 俊熹

近日傳出文憑試擬刪減中文兩篇範文考核，又取消大部份學科校評，俊熹坦言，聽到消息時，心情難免有所忐忑。（黃舒慧攝）

傳取消多科校本評核 心有忐忑 呻浪費心機

疫情最近已稍為回落，九月內甚至有望恢復面授，但政府專家曾預告冬季再有爆疫危機，學校面授課堂與文憑試安排尚存許多變數。

最近學界傳出新一屆文憑試大幅刪減校本評核，又擬取消中英文科口試，他坦言，聽到消息時，心情難免有所忐忑，「當時心諗唔係呀嘛？」他指，通識科獨立專題探究報告早於七月中完成並提交，若然被取消會感到失望，「嗰報告做咗十幾個訪問，又要做大量資料收集，寫成四千幾字咁多，唔計法咁做嚟做咩？浪費晒心機。」

他說，理解考評局或基於傳播風險，有意取消中英口試，但期望早已提交的校本評核可獲保留，幫助文憑試成績拉分。若然最終取消決定屬實，他說，也只能無奈接受，唯有寄望當局盡快公布安排，以改變溫習部署，「我哋會安心啲，唔使囉囉攣。」

俊熹坦言，通識的獨立專題探究報告早於七月中完成，期望可獲保留計分，以免白費心機。（黃舒慧攝）

新一屆考生在疫情下面對好多未知數，他說，少不免會唉聲嘆氣，但會提醒自己順其自然，接受未能掌控的環境，以「執生」態度面對；倘繼續執著、憂心未能解決的事，無助面對這場持久戰，「例如日日諗SBA（校本評核）最終會點算，影響心情都好無謂。」

依家好多嘢都要執生啦！ 俊熹