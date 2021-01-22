通識整治｜新科擬取消文憑試卷二　刪長題研用短答、選擇題

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-22 12:21

高中通識科將面臨「改革」，最快於今年九月推行新科。近日成立的「課程發展議會—香港考試及評核局重新冠名科目委員會」於昨日傍晚開會，該會主席、嶺大協理副校長劉智鵬在會後表示，委員會大多意見一致，就試題刪減方向已達成共識，包括取消文憑試卷二、刪走長題目，用短答題及選擇題等。至於新科目名稱，他表示，初步方向涉及3組關鍵字，分別是公民、文化及社會。

劉智鵬昨日在會後表示，委員會大多意見一致，就試題刪減方向已達成共識，包括取消文憑試卷二、刪走長題目，用短答題及選擇題。（資料圖片）

「課程發展議會—香港考試及評核局重新冠名科目委員會」昨日傍晚召開第二次會議，討論歷時約三小時。委員會主席劉智鵬在會後表示，會上討論刪減內容、新科名稱、考評模式。

他指，討論新科的考核模式過程非常順利，並達成共識，建議取消該科文憑試卷二，即延伸回應題，僅保留卷一資料回應題。他指，因新科考評簡化為「及格」及「不及格」，試卷亦擬刪走長題目，設短答題及選擇題，之後會再深入討論。另外，他指，會上亦通過合併《今日香港》和《現代中國》兩個單元、取消獨立專題研究等。

新名圍繞公民、社會和文化字眼

教育局多次表示，新科目標於今年九月推行，劉智鵬表示，承認時間緊迫，預計委員會在農曆新年假期後再開會，期望三月可諮詢業界，最快五至六月推新科。不過，劉智鵬表示，出版商或難以趕及九月推出新版教科書，故學校可以沿用現行教材，認為問題不大。至於新科目的名稱，劉智鵬表示，初步方向有3組關鍵字，包括公民、社會和文化。