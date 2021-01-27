新冠疫苗｜內地科興疫苗遲來港　議員促搵國藥　陳肇始：非常關心

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-27 14:00

新冠肺炎疫苗預計下月（2月）到港，本港訂購的內地科興疫苗遲遲未出第三期臨床報告，又未有確實到港日，有立法會議員要求政府購買另一隻內地生產的國藥疫苗。食物及衞生局局長陳肇始出席立法會時重申，特首林鄭月娥已表示向中央提出請求，她自己都非常關心及留意有關情況。

立法會今日（27日）召開大會，其中一個議題為新冠肺炎疫苗。民建聯李慧琼指，港府購入的三款疫苗，其中內地科興疫苗未能依時抵港，另外兩款疫苗獲本地專家批准復星醫藥／德國藥廠BioNTech及英國牛津／阿斯利康疫苗（編者按：政府的疫苗顧問專家委員會目前只批准BioNTech疫苗在香港緊急使用），則來自外國，當地又傳出限制疫苗出口的消息，有市民擔心只有海外的疫苗供港會「水土不服」，期望本港會有國產疫苗接種，又稱內地國藥疫苗已注射近千萬人口，未有一宗嚴重不良反應，詢問陳肇始有無跟國藥及科興溝通。

內地科興疫苗遲遲未有送港時間，李慧琼引述市民憂慮，只有外國疫苗港人會「水土不服」。（羅君豪攝）

陳肇始指，政府去年已跟疫苗生產商聯繫，全球對疫苗競爭巨大，生產商的數據亦持續更新，衞生署是首批接觸生產商的政府代表，她自己都非常關心及留意疫苗供應問題，又提到特首林鄭月娥昨日（26日）表示，已向中央請求提供疫苗供應，政府會一直留意相關情況。

實政圓桌田北辰引述外媒報道指，以色列已有超過200萬人接種第一劑BioNTech疫苗，逾40萬人接種；該國12,400名新冠肺炎患者中，有69人有接種兩劑疫苗。他問陳肇始香港完成第二劑接種的時間表。陳肇始沒有正面回應，僅表示會要求藥廠持續提供最新臨床數據、每批疫苗品質證明，而每款疫苗兩劑相距接種時間都不相同，本港市民接種時需要一併預約兩劑接種日期及時間，當市民要更改接種日期，當局正研究預約系統如何方便市民再預約。