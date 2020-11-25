審計報告｜免遣返聲請者　逾千萬元按金被業主沒收

審計署今日（25日）發表最新一份《審計報告》，檢視社會福利署向免遣返聲請人提供人道援助的工作。報告指，社署人道援助服務的外判承辦商，未能按合約在限期內提供服務，而承辦商會與業主和聲請人簽定三方租金協議，以提供租金援助，但審計署發現三年來被業主沒收的租金按金達1,160萬元。

聯合國的《禁止酷刑公約》適用於香港，每年都有其他國家入境的人士提出酷刑聲請，期間聲請人可以逗留香港免遭遣返，靠港府提供的每月1,200元食物津貼和1,500元租金津貼過活，社署2006年起外判服務。

審計署審查每月租金按金報告發現，在2017年2月1日至2019年1月31日期間，以及在 2019年2月1日至2020年3月31日期間，被業主沒收的租金按金分別達970萬元（涉及4,027）和190萬元（涉及860項）；在一些個案中，當時如有加強管控措施（例如提醒服務使用者切勿在未有作出所需通知的情況下遷出處所），沒收租金按金的情況便可避免 。

社會福利署外判服務承辦商，向免遣返聲請人提供人道援助。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

社署告知審計署，對於已確立為不合理的沒收個案，服務承辦商會把相關業主加入不錄用列表，以禁止他們把處所租予服務使用者。此外，服務承辦商亦於2020年5月設立了內部審核及調查組，以處理不合理沒收租金按金的個案。審計署認為，應在切實可行情況下盡量減少租金按金被沒收的情況。

另外，審計報告亦指，有免遣返聲請人懷疑不當使用電子代幣個案日益增多，大量購買副食品