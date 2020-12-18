3名巴籍聲請者認處理鑽石贜物　囚3年至3年45日

印度珠寶商4年前在紅磡遭人從後扑頭，並遭劫去8包共價值156萬港元的鑽石，警方後來假裝為買家，3名來自巴基斯坦的免遣返聲請者向他展示其中7包涉案鑽石，並直指鑽石為贜物。3名巴漢今（18日）承認處理贜物罪，法官認為3人與劫案主要犯案者關係密切，贜物價值高昂，決定判他們囚3年至3年45日。

本案涉及3名被告：NAYAB Amin（34歲）、ADIL Akbar（38歲）及AKRAM Muhammad（34歲），三人均是來自巴基斯坦的免遣返聲請者，他們原被裁定搶劫罪成，但上訴得直，案件發還重審，三人今承認處理贜物罪。

法官指，本案3名被告與劫案的主要犯案者關係密切，並積極參與處理贜物，而劫案情節嚴重，所涉贜物價值高昂，所能夠衍生的利潤也達40萬元，認為各人應以3年半為量刑起點，考慮到他們以免遣返聲請者身分犯案。

案情指，印度珠寶商NASIT Arvind Kanubhai於2016年3月18日攜同8包價值156萬港元的鑽石到紅磡，打算與潛在買家見面，惟他在途中突然被人從後用硬物襲擊頭部，並感到昏眩倒地，及後他繼續被襲擊，期間遭搶去鑽石。他在事件中頭部受傷，身體多處有瘀傷。

有警員後來假裝為買家，並與3被告見面，會面中被告向警員展示7包約585卡鑽石，並直指鑽石為贜物，警員同意以40萬元購買，並再相約3人進行交易，而3人在該次見面中被捕。

案件編號：HCCC412/2019