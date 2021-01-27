聯合醫院確診男患者、廣華醫院初步確診女病人離世　累計174人亡

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-27 16:16

疫情持續，醫院管理局發言人今日（27日）公布，基督教聯合醫院一名67歲有長期病男病人今日離世，另有一名昨日送往廣華醫院的56女病人被證實初步確診，情況持續惡化，於昨午離世。本港至今累計有174人染疫過世。

基督教聯合醫院一名67歲確診男病人（個案編號7123）於今日離世。（資料圖片）

基督教聯合醫院一名67歲確診男病人（個案編號7123）於今日離世。病人本身有長期病患，於去年12月7日晚上因發燒及上腹痛，入院接受治療，並確診新冠肺炎，病人其後情況持續惡化，延至今日早上8時26分離世。根據衞生防護中心資料，病人去年12月3日發病，9日確診，屬不明源頭個案，生前居觀塘祥和苑和健閣。

一名初步確診的56歲女病人於廣華醫院離世。（資料圖片）

另外，一名有長期病患的56歲女病人昨日（26日）上午因氣促，由救護車送入廣華醫院急症室。病人在送院途中心跳停頓，抵達醫院後醫護人員立即為其進行心肺復甦法及插喉治療，病人其後恢復心跳，並入住隔離病房接受治療。

病人昨日下午初步確診，其情況持續惡化，延至下午4時22分離世。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，確認曾與該病人有接觸的醫護人員均有穿着合適個人防護裝備，沒有員工被列為密切接觸者。

醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述病人，至今共有169名確診及一名初步確診病人於公立醫院離世。連同4名患者在入院前已確診死亡，本港爆發疫症一年以來，累計奪去174人的性命。

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