新冠肺炎｜內地昨日新增75宗確診　55宗屬本土病例黑龍江佔29宗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 09:49

據國家衛健委報告，內地周二（26日）新增75宗新冠肺炎確診病例，其中55宗為本土病例，包括黑龍江29宗、吉林14宗、河北7宗、北京4宗、上海1宗。無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為陝西的本土病例，新增治癒出院病例98宗。 截止目前，內地現有本土確診病例1862宗，累計報告確診病例89272宗，累計死亡病例4636宗。

根據通報，內地周二新增20宗境外輸入病例，包括廣東7宗、上海5宗、甘肅4宗、天津2宗、江蘇1宗、四川1宗。現有293宗境外輸入確診病例，其中3宗是重症病例，現有疑似病例1宗。累計境外輸入確診病例4644宗，累計治癒出院病例4351宗，無死亡病例。

同日新增61宗無症狀感染者，其中境外輸入14宗；當日3宗轉為確診病例，其中境外輸入1宗；當日解除醫學觀察23宗，其中境外輸入8宗；尚有991宗無症狀感染者在進行醫學觀察，包括境外輸入288宗。

黑龍江的確診數字有所回落，據黑龍江省衛健委報道，全省周二新增29宗新冠肺炎確診病例以及28宗無症狀感染者。上述患者均在集中隔離醫學觀察期間及開展擴大核酸檢測主動篩查發現，當局已對所有排查出的密切接觸者和密接的密接落實隔離管控。

（綜合報道）