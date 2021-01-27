社署2月1日調高綜援、生果金2.7%　138萬長者、基層疫市「加薪」

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-27 18:12

社會福利署今（27日）表示，因應社會保障援助物價指數的變動，2月1日起將綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.7%，並同時推行一系列改善綜援計劃的措施，包括推行「豁免計算入息」改善措施，以及把多項特別津貼擴展至合資格非長者健全受助人，相關調整將惠及約138萬人，政府每年需額外投放14.48億元。

社會福利署今日表示，因應社會保障援助物價指數的變動，2月1日起將綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.7%。（資料圖片）

政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述計劃的金額調高2.7%，立法會財務委員會已通過建議，相關調整將於2月1日生效，65歲以下的健全單身人士每月獲發津貼，由2615元增至2685元；至於俗稱生果金的高齡津貼則由1435元增至1475元。社署表示將有138萬人受惠，政府每年需額外投放14.48億元。

綜援計劃下的租金津貼亦會按私人房屋租金指數的變動調整，租金津貼的最高金額將會調高1.6%，根據調整後的租津，單身人士每月可獲2,515元租津；有2名合資格成員的家庭則可獲4,440元津貼。

前年的施政報告亦宣布了一系列改善綜援計劃措施，有關撥款建議去年獲立法會財務委員會批准，社署表示，當局已去年起已分階段實施相關措施，2月1日起將推行餘下的改善措施，包括將綜援計劃下最高豁免計算入息的限額由每月2,500元提高至每月4,000元，並將全數豁免計算從新工作賺取入息的安排，由每兩年的首月入息增加至最高首兩個月入息；以及擴展多項特別津貼至合資格非長者健全受助人。