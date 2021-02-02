專訪｜黃玉山談通識：學生可討論時事　惟教育問題政府欠改革魄力

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 07:26

港府在去年底宣布改革文憑試通識科，課程發展議會下的「香港考試及評核局重新冠名科目委員會」正處理相關工作，目標在2021/22新學年正式改革， 當年有份討論新高中學制及課程的香港公開大學校長黃玉山，早前參與團結香港基金的通識教育研究，擔任報告的報告首席顧問。 黃玉山接受《香港01》專訪時形容，改革來得遲，但屬「應行之事」，他強調，中學階段應先鞏固學術知識，建立思考解難能力，學生應接觸及討論時事，惟新聞報道不應該成為必修科的主要學習內容，考試不應「政治化」，令學生只懂批評及批判。 他直言，近幾年香港社會經歷了不少，本港教育仍存在問題，但政府欠缺大改革的魄力，寄語教育界同工需更努力，讓青年人對將來有信心及憧憬。

黃玉山說，當年新高中學制是希望讓學生學習得較輕鬆，讓學生在四個核心科之外自選選修科目，通識科初型是綜合各科知識的「高中常識科」。（黃寶瑩攝）

設通識科因冀學制變輕鬆 擺脫「填鴨式教育」



黃玉山在訪問中憶述通識科的「前世今生」，指香港教育在20至30年前，常被垢病為「填鴨式教育」，教育界希望將學制變得較輕鬆，只設一次公開試，讓學生在四個核心科之外自選選修科目，鑑於以往按文理分科，故希望有能綜合各科知識的「高中常識科」，做到「文中有理，理中有文」，此為通識科的初型。

新高中學制自2009年正式實施，首屆文憑試2012年至今已9年，至2020年提出檢討，實行近十載。（資料圖片）

改革決定來得遲、但有需要檢討調整



新高中學制自2009年正式實施，首屆文憑試2012年至今已9年，至2020年提出檢討，實行近十載。被問到政府是否錯過了改革時機，撞上社會撕裂的浪尖？黃玉山笑著說不懂回應，形容現今才決定改革通識科是來得有些遲，但認為大型教育改革出現問題並不出奇，作檢討及調整是「應行之事」：「我不懂答......早點改變會如何？無人知的，但是評估應在5年前便開始做......教育改革都是嘗試，試完發現不可行，現在更改也沒所謂。」

中學生非研究員 宜先鞏固學科知識

黃玉山承認或有師生反對改革，但期望大家理解「教育是全社會的事」，老師須接受社會有不同意見及看法。他認為，教育目標是為學生建立正確人生觀、價值觀、開拓知識及訓練溝通能力，學校應培養學生須具備思考及解難能力，而真正的知識需經歷時間考驗，中學階段宜先鞏固及加強學生的知識，「中學生不是研究員，應待大學才研究」。

港府在去年底宣布改革文憑試通識科，課程發展議會下的「香港考試及評核局重新冠名科目委員會」正處理相關工作，目標在2021/22新學年正式改革，（資料圖片）

非不可接觸或討論時事 但報道不該成必修科主要學習內容



曾言部份報道偏頗、不該成為教材的他認為，學生可接觸時事，但不應將新聞報道變成必修科的主要學習內容，令學生只懂批評及批判，「不是說不可接觸或討論時事，但時事不應該成為必修科的主流學習內容」，而「單靠報章及時事是過於鬆散、不理想」，受評審教科書可更有系統地提供教學材料。

作為大學管理層之一，期望通識科如何更改？黃認為，現時通識科考評的評分高低很大程度受語文水平影響，應加強科目知識性及教材原整性，並充實學生對於香港社會及國家的認識。

黃玉山直言，本港教育仍存在問題，只能盡力修補，寄語教育界同工需更努力，讓青年人對將來有信心及憧憬。（黃寶瑩攝）

看不到政府、社會有改革魄力

展望未來，黃玉山期望通識科類似高中常識科，達「文中有理，理中有文」的理想，惟理解政策不可常變，改革科目並不簡單，希望中學界別把握機會討論，如何在教育局定下基礎下修飾及改善，他舉例指，節省到的課時可用作加強高中的STEM教育，為升大學作準備，配合香港未來的科創發展。

教育仍存問題應盡力修補 惟看不到社會政府有魄力

他直言，本港教育仍存在問題，只能盡力修補，「看不到社會、政府有此魄力，教育界只能盡量努力」。他說，近幾年香港社會經歷了不少，但教育是培養年輕人成長的重要渠道，對香港未來發展有重要影響，寄語教育界同工需更努力，讓青年人對將來有信心及憧憬。