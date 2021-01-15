教協單張批通識改革欠專業支持　教育局促校長免「問題資訊」入校

香港教育專業協會早前出版一份名為「謀殺通識 踐踏專業」的單張，隨教協報附寄會員，四頁單張批評教育局在施政報告突然以28秒宣布改革通識科，多個委員會事前一無所知，事後負責提交建議的「通識教育科課程檢視專責委員會」被即時解散，是欠缺專業調查、數據或文獻支持下，將通識科改得面目全非，憂心改革推行倉猝，會影響教育質素，課時減半將令該科合約老師面臨被解僱風險，呼籲教育局撤回改動。 教育局今日（15日）以「謹慎處理虛假失實資訊」致函校長，不點名批評有教師工會發放虛假、內容偏頗及失實的資訊，提醒學校及老師切勿被其誤導，並要求學校把關，避免「問題資訊」進入校園。

教育局轟教協「挑撥教育局與老師關係」

教育局在信中不點名批評教協無視通識科多年來出現的問題，沒提具體建議，反「抹黑」課程改革，是「挑撥教育局與老師關係，作出不當引導及散播恐慌」，對此深表遺憾。

教育局指，現屆政府上任之初成立八個專責小組，近三年以不同渠道廣泛諮詢教育界，發現教育界及社會人士在高中通識教育科細節未有普遍共識，經專業探討及研究後，教育局考慮了專責小組建議、社會意見及關注，決定維持高中課程核心科目地位、必修必考。

通識科改革後將不設「獨立專題研究」、改革考核及提供內地考察，教育局解釋是源於小組建議為學生創造空間及減低考試壓力。（資料圖片）

教育局指改革通識：明確的專業決定

至於通識科改革後不設「獨立專題研究」、改革考核及提供內地考察，教育局解釋是源於小組建議為學生創造空間及減低考試壓力；而科目改名是希望「從新出發」，讓學生有更多空間學習及發揮潛能，形容是「明確的專業決定」。

教育局稱，通識改革決定獲不少社會人士和教育團體認同，現任教師可勝任教授新課程，強調學校教師人數基本上按學校的班級數目及班師表計算，課程改革不會導致教席減少，只是教師的任教科目安排及課節需由學校按校本管理原則靈活處理。

至於通識科未來走向，教育局稱，課程發展議會已成立新委員會處理事宜，包括編排課程架構及評核大綱，並考慮內地考察情況。（資料圖片）

至於通識科未來走向，教育局稱，課程發展議會已成立新委員會處理事宜，包括編排課程架構及評核大綱，並考慮內地考察情況。而教育局會與學校管理層保持溝通、了解需要，敲定所有安排後會盡快向社會及學界公布。

教育局在信末稱，關注一些團體透過製作宣傳單張、故事繪本、影片及網頁資訊等包裝，向學校灌輸其主張，期望學校保護學生、做好把關，避免「問題資訊」進入校園。

教協反駁：單張內容屬前線教師的普遍質疑

同日下午教協發聲明回應事件，形容單張是將2013年新高中學制通識科中期檢討的諮詢方法、對象和結果，與是次通識科改革作事實對比，非危言聳聽。教協強調單張驢列對教育質素、課程、教材及教師培訓等工作的疑問，是「前線教師的普遍質疑」。

教育局在信中強調改革決定是「專業領航」，教協對此表示反對，批評局方大幅刪改的課程內容前無進行專業諮詢，為了消除反對聲音，政府更將課程發展議會轄下原有負責檢討該科課程修訂的「通識教育科課程檢視專責委員會」即時解散，做法粗暴。

教協單張中質疑教育局「師資錯置，浪費人才」，教育局批是「誇大其詞、危言聳聽、在教師群組散播不必要的恐慌」。

教協回應時重申，有93.4%受訪通識科敎師不同意「改動是專業領航」，92.0%教師認為「改動是政治凌駕教育的打壓」；而學校重新編配人手，不少通識專科教師將要轉型任教其他學科，被迫捨棄已有學科知識和經驗，將影響教學質素。教協又稱，自新高中學制籌備以來一直就各科課程內容及實行情況，向當局反映意見及要求改善，再促教局虛心聆聽前線教師意見，撤回通識科改動方案。