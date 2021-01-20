通識整治｜課程議會設「重新冠名」委員會　歷史學者劉智鵬任主席

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-20 16:55

教育局去年11月宣布「改革」高中通識科，目標於下學年逐步推行。課程發展議會轄下的通識教育科課程檢視專責委員會，於同年12月突然被「解散」，舉行最後一次會議。事隔約一個月，議會終於成立新委員會，名為「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」，由嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬擔任主席。

在距離推行新科尚有約七個月，課程發展議會終於成立新委員會，名為「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」。（資料圖片）

高中通識科將會面臨大幅改動，包括將會改名，削減一半課程內容及課時，考評簡化為「達標」與「不達標」等。課程發展議會轄下的通識教育科課程檢視專責委員會，於去年12月中舉行最後一次會議，據悉是突然被局方「解散」。

在距離推行新科尚有約七個月，課程發展議會終於成立名為「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」，屬議會及考評局的諮詢委員會，負責執行兩個單位委派的工作。

課程發展議會成立名為「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」，由嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬擔任主席。（資料圖片）

根據課程發展議會網頁，委員會主席是嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬。劉智鵬是本地歷史學者，至今出任不少公職，現時是議會轄下考評局歷史科委員會的主席，以及保育歷史建築諮詢委員會主席。另外，他建制色彩濃厚，是全國港澳研究會理事，亦是「香港地方志中心」理事，中心由團結香港基金成立，負責編修近日引起爭議的《香港志》。

委員會連同主席一共有12人，其他委員包括教大課程與教學學系署理系主任霍秉坤、港大電機電子工程系首席講師霍偉棟、順德聯誼總會鄭裕彤中學教師林佰強等。翻查資料，霍偉棟於2017年時曾連同親建制學者雷鼎鳴組團訪京，與港澳辦主任張曉明會面。而教師林伯強則是教聯會理事。