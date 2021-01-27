泰林家族放售佐敦旗艦物業　舖王鄧成波擬出價2.8億

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-27 18:30

於2008年結業的泰林無線電行，其佐敦的旗艦店空置多年。前主席林作禮5年前入稟，要求胞兄林作為的破產受託人交出物業，並將物業出售。案件今(27日)在高等法院處理時，林作禮一方透露有買家願出高於市價的2.8億元，但被告認為該出價過低。法官最終批准以2.8億元的價錢出售物業，但期間需同時公開出售物業，尋求更高的出價。據悉，該買家為「舖王」鄧成波旗下的公司。

原告林作禮，他同時以亡母遺產執行人的身份作出申請，被告為林作為的破產受託人和General Fortune International Inc.，該公司由林作為同居女友譚雪梅控制。

原告庭上稱，過去兩年都在尋找買家，至早前有買家出價2.8億元，購入物業。原告指該價錢是高於市價，惟次被告仍想要三個月時間，以索取估價報告。

亡兄女友認為出價過低

次被告一方回應指，2.8億的出價是過低，又指希望有時間索取估價報告。

法官最終批准以2.8億出售物業，原告並可於2月初限期前，繼續交易。但原告同時需公開出售物業，以尋求更高的出價。此外，次被告可索取估價報告，若估價較2.8億元高，次被告可向法庭再進一步申請。

案件編號：HCMP 3041、3042/2016

泰林第二代後人林作為的前妻及女友早前曾涉爭產訴訟。(詳看下圖)