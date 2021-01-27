米芝蓮2021｜首位香港女廚摘二星 ：疫情下壓力大　獲肯定感開心

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-27 22:07

疫情持續下，2021年《香港澳門米芝蓮指南》的香港及澳門的星級推介，由以往的每年12月公布，延至今日（27日）以網上直播形式公佈所有名單。 其中，位於上環的TATE Dining Room ，由一星升級至二星，領軍的創辦人兼總廚劉韻棋（Vicky），更成為香港史上首位摘二星的女大廚。 Vicky接受《香港01》訪問時指，疫情下壓力更大，故今年得獎「特別開心」，又認為性別無礙工作，廚師亦是「實在」的職業，鼓勵有意者入行。

Vicky最初其實從事設計行業，其後兼顧正職之餘，又遠赴藍帶廚藝學院深造，只因自小已對煮食感興趣。學成回港後正式投身飲食業，先加入香港米芝蓮餐廳「邊做邊學」，再於2012年開設自家餐廳TATE。

Vicky坦言，香港的確較少女廚師，但相信工作性質與性別沒有太大關係，反而留意到有長輩不喜歡子女做廚，她認為廚師是很「實在」的職業，鼓勵有興趣的人入行，亦勉勵有意者除了勤力、願下苦功外，亦要學不同知識，「唔係只係單一方面。」

疫情下壓力大 獲獎「特別開心」

過去一年疫情反覆，Vicky指壓力更大，故今年得獎「特別開心」。她說，以往遊客佔餐廳生意3至4成，但現時疫情反覆、社交距離措施不時修訂，餐廳必須應變迅速，故去年8月第三波疫情起，推出外賣套餐。另外，以往晚上6時才開始營業，但亦要因應禁晚市堂食令，變為中午營業，轉攻午市市場。

食材多取自本地

至於在食材方面，因應疫情，「好多外國貨來不到」，故更多使用本地食材。對此，她亦深有體會，「睇到food system有好大問題，如何取代、攞貨」，形容為各地餐廳面對的難題，期望未來在原材料方面，在港亦可以解決，有一定的持續性（sustainable）。

期望於社區「做啲嘢」

談及未來寄望，在現代中菜方面，她期望與不同餐廳合作。她又透露，因為不是人人都會接觸到fine dine，有計劃打入社區接觸基層，亦不排除與非牟利機構合作。

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人氣日本餐廳摘一星 大廚感驚喜：疫下生意跌7成

另外，人氣日本餐廳Yardbird亦是新上榜，獲得米芝蓮一星。來自加拿大的主廚Matt Abergel接受《香港01》訪問時指，由直播中得知獲獎，感到十分驚喜，尤其過去一年，因疫情關係，沒有遊客到訪，加上社交距離措施，餐廳生意大跌7成，「we didn’t expect anything。」

Matt說，疫情反覆，政策「時鬆時緊」，餐廳須很快作出應對措施，如去年便增設外賣服務、午市堂食等。他坦言，餐廳約有45名員工，團隊就像一家人，即使生意大跌，Matt亦不欲裁員。對於今年，他期望疫情快過，一切可回復正常。