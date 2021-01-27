米芝蓮2021｜69間奪米芝蓮星級餐廳　一星Roganic首奪米芝蓮綠星

撰文： 梁煥敏 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-27 16:04

疫情持續下，2021年《香港澳門米芝蓮指南》的香港及澳門的星級推介，由以往的每年12月公布，延至今日（27日）以網上直播形式公佈所有名單，以及新設的「米芝蓮綠星」名銜，以鼓勵一聚對可持續及永續發展作出貢獻的餐廳及廚師。

一年一度的米芝蓮推介今日（27日）公布。（資料圖片/歐嘉樂攝）

今年上榜的米芝蓮一星推介有50間，其中7間為新上榜食肆，當中包括：

AAHARN 阿一海景飯店（尖沙咀） Arcane Beefbar 都爹利會館 ÉPU RE 富豪（尖沙咀） 國福樓 何洪記（銅鑼灣） I M Teppanyaki and Wine 御寶軒（尖沙咀） 蘇浙匯（灣仔） 甘牌燒鵝 利苑酒家（觀塘） 六福菜館 文華廳 文華扒房+酒吧 明閣 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA New Punjab Club Octavium Italian Restaurant 彭慶記 Rech by Alain Ducasse 香宮 嘉麟樓 夏宮 Sushi Wadatsumi Takumi by Daisuke Mori Tate 添好運點心專門店（深水埗） Tosca di Angelo VEA 新榮記 欣圖軒 一樂燒鵝 逸東軒（佐敦） 夜上海（尖沙咀） 浙江軒 福臨門（灣仔） 吉地士 留園雅敘 Louise 珀翠餐廳 Roganic 潤 Ryota Kappou Modern ZEST by Konishi

ANDŌ 萬豪金殿 The Anaki 大班樓 Yardbird 夜上海（尖沙咀） 瑞兆

今年上榜的米芝蓮二星推介有17間，其中2間為新上榜食肆，當中包括：

Arbor Amber BO Innovation Ecriture 京花軒 柏屋 泓 川江月 新同樂魚翅酒家 鮨﹒齊藤 旅 Ta Vie 天龍軒 天空龍吟日本料理 營致會館

新增兩餐廳：

L'ENVOL Tate

今年上榜的最高榮譽米芝蓮三星推介有7間：

Caprice 富臨飯店 L’Atelier de Joel Robuchon 龍景軒 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA 唐閣 志魂 Sushi Shikon

1間餐廳奪新設的「米芝蓮綠星」名銜：

ROGANIC

早前公布的「必比登推介」名單，香港有63間餐廳上榜，「必比登推介」是提供物有所值美食的餐廳，即可以400元以下，就享受到三道餐點。今年推介中，包括本港63間餐廳、澳門的7間餐廳，其中本港有7間餐廳為新入選。

入選的新餐廳包括了兩間提供源自廣東順德廣式美食的店家、三間麵店、以及兩間分別來自泰國以及台灣的餐廳，即位於天后的「八寶清湯腩」、旺角的「好旺角粥麵專家」、太子的「頤東」、北角的「鳳城酒家」、沙田「好湯好麵」、西環的「阿元來了」，以及上環的「泰館」。

▼《 香港澳門米芝蓮指南 2021》 必比登推薦美食全名單▼

西環的「阿元來了」（右）及上環的泰館為今年新上榜的必比登推薦美食。（米芝蓮網頁相片）

然而，疫情之下，本港多個月來幾乎陸得「零」旅客數字，逆境下得到國際級的推介吸引遊客實在倍有感受，由於現行防疫政策中，本港所有食肆禁止晚上6時後的堂食安排，部分星級餐廳暫停營業。