米芝蓮2021｜69間奪米芝蓮星級餐廳　一星Roganic首奪米芝蓮綠星

社會新聞
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疫情持續下，2021年《香港澳門米芝蓮指南》的香港及澳門的星級推介，由以往的每年12月公布，延至今日（27日）以網上直播形式公佈所有名單，以及新設的「米芝蓮綠星」名銜，以鼓勵一聚對可持續及永續發展作出貢獻的餐廳及廚師。

一年一度的米芝蓮推介今日（27日）公布。（資料圖片/歐嘉樂攝）

今年上榜的米芝蓮一星推介有50間，其中7間為新上榜食肆，當中包括：

AAHARN

阿一海景飯店（尖沙咀）

Arcane

Beefbar

都爹利會館

ÉPU RE

富豪（尖沙咀）

國福樓

何洪記（銅鑼灣）

I M Teppanyaki and Wine

御寶軒（尖沙咀）

蘇浙匯（灣仔）

甘牌燒鵝

利苑酒家（觀塘）

六福菜館

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

New Punjab Club

Octavium Italian Restaurant

彭慶記

Rech by Alain Ducasse

香宮

嘉麟樓

夏宮

Sushi Wadatsumi

Takumi by Daisuke Mori

Tate

添好運點心專門店（深水埗）

Tosca di Angelo

VEA

新榮記

欣圖軒

一樂燒鵝

逸東軒（佐敦）

夜上海（尖沙咀）

浙江軒

福臨門（灣仔）

吉地士

留園雅敘

Louise

珀翠餐廳

Roganic

Ryota Kappou Modern

ZEST by Konishi

ANDŌ

萬豪金殿

The Anaki

大班樓

Yardbird

夜上海（尖沙咀）

瑞兆

今年上榜的米芝蓮二星推介有17間，其中2間為新上榜食肆，當中包括：

Arbor

Amber

BO Innovation

Ecriture

京花軒

柏屋

川江月

新同樂魚翅酒家

鮨﹒齊藤

旅 Ta Vie

天龍軒

天空龍吟日本料理

營致會館

新增兩餐廳：

L'ENVOL

Tate

今年上榜的最高榮譽米芝蓮三星推介有7間：

Caprice

富臨飯店

L’Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

唐閣

志魂 Sushi Shikon

1間餐廳奪新設的「米芝蓮綠星」名銜：

ROGANIC

早前公布的「必比登推介」名單，香港有63間餐廳上榜，「必比登推介」是提供物有所值美食的餐廳，即可以400元以下，就享受到三道餐點。今年推介中，包括本港63間餐廳、澳門的7間餐廳，其中本港有7間餐廳為新入選。

入選的新餐廳包括了兩間提供源自廣東順德廣式美食的店家、三間麵店、以及兩間分別來自泰國以及台灣的餐廳，即位於天后的「八寶清湯腩」、旺角的「好旺角粥麵專家」、太子的「頤東」、北角的「鳳城酒家」、沙田「好湯好麵」、西環的「阿元來了」，以及上環的「泰館」。

▼《 香港澳門米芝蓮指南 2021》 必比登推薦美食全名單▼

西環的「阿元來了」（右）及上環的泰館為今年新上榜的必比登推薦美食。（米芝蓮網頁相片）

然而，疫情之下，本港多個月來幾乎陸得「零」旅客數字，逆境下得到國際級的推介吸引遊客實在倍有感受，由於現行防疫政策中，本港所有食肆禁止晚上6時後的堂食安排，部分星級餐廳暫停營業。

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