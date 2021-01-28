北角東發大廈今早取污水様本　黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 09:58

政府正與港大合作，透過污水檢測輔助抗疫，判斷大廈有否隱藏新冠病毒。環境局長黃錦星今日（28日）在電台節目表示，污水監測只是輔助工具，認為是「粗少少」的雷達，強調即使污水是陰性，都不代表大廈無患者。 黃錦星解釋，能否檢測污水陽性與否，與居民的生活習慣相關，例如如廁時間、有否將污水渠錯駁清水井等。若出現相關情況，可能無法準確測出。 另外，他表示，當局今早已於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。

環境局長黃錦星。（資料圖片）

豐澤樓是「經典例子」

黃錦星說，彩雲二邨豐澤樓在上月因污水樣本持續陽性，而首次發出強制檢測令，隨後找出三名初步確診者。他直言，做法全球創新。

黃錦星又指，事後仍然在豐澤樓中，發現污水樣本仍然陽性，故再度發出強檢令，然後再找到4名患者。他形容這是「經典例子」，結合科研、污水監測及強檢令協助抗疫。

1月27日，東發大廈C座共13人染疫，專家指大廈出現垂直傳播。（資料圖片/歐嘉樂攝）

污水監測是「粗少少」的雷達

黃指，若污水樣本呈陽性，很大機會有病毒來源。不過，他認為污水監測方法是「粗少少」的雷達，只是輔助工具，強調即使污水是陰性，都不代表大廈無患者。他解釋，能否檢測污水陽性與否，與居民的生活習慣相關，例如如廁時間、有否將污水渠錯駁清水井等。若出現相關情況，可能無法準確測出。

今早於北角東發大廈取污水様本

他說，當局今早已於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。他指，經過一個月做法，採樣時間約是早上3小時，認為與居民的生活習慣配對。不過，他承認大廈除了民居，亦有店舖或食肆，若店舖有確診者排便，影響污水結果亦可理解。

舊區與屋苑不同 過程需要摸索

黃錦星說，直至今月中，疫情爆發由觀塘、黃大仙的公私營屋苑，變成油麻地佐敦的舊區，因此將污水監測工作移師到舊區。不過他指，屋苑及舊區的渠網分佈、人口密度等均截然不同，故過程中需要摸索。

黃直言，檢測能力不是無限，所以要先留意那些地方的風險較高。他指，現時油麻地、深水埗有個案，當局會在多個案的街區設置採樣點。他又指，當局已增加訂購儀器，希望可以加大檢測能力。