新冠肺炎｜屋宇署擬提高排水設計防隔氣乾涸　研向業主發修茸令

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-27 15:03

本港新冠肺炎疫情持續，病毒有可能經大廈喉渠排污系統傳染居民。環境局局長黃錦星及運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）分別書面回覆立法會議員質詢。黃錦星指出，屋宇署正準備修例，研究引入更高排水系統設計標準，避免隔氣乾涸，及防止污水倒低層單位，爭取本年第四季向立法會提交建議。 陳帆則指出，「排水管檢查計劃」已檢查約十萬個公屋單位排水管，約一成需要維修，大部分曾經改裝座廁；至於「防疫抗疫基金」下「視察大廈外牆排水系統計劃」，屋宇署顧問公司已視察約2,500幢樓宇，部份外牆水管滲漏破爛、錯誤接駁，會按情況向業主發修茸令，勒令維修。

佐敦廟街一帶的「廟街疫區」有不少舊樓，喉管是舊式漏斗型，廢水及糞水容易濺出。(張浩維攝)

黃錦星書面回覆立法會議員盧偉國提問指出，政府與香港大學於去年10月起，在全港設立了26個固定監察點，包括由渠務署管理的污水處理廠和污水泵房，以及部分屋苑，定期抽取污水樣本進行新冠病毒的基因測試，至今已抽取了近700個樣本進行分析。

爭取本年第四季向立法會提交建議

黃指出，政府去年11月首次利用此技術發現九龍彩雲（二）邨，有兩座尚未出現確診個案的樓宇，污水樣本持續呈陽性，經強制檢測後，共找出10宗確診。黃稱，這是全球首次利用綜合污水監測，及強制居民檢測追蹤社區個案的成功例子。政府在考慮「佐敦受限區域」時，亦參考「指定區域」內污水檢測呈陽性的街區分布，最終找出13宗個案。另外，政府正為傳播風險較高的大廈及地區進行污水檢測，至今包括數十個屋苑，以及油麻地、深水埗等舊區內的數十個街區。

疫情亦揭發大廈喉管存有傳播風險，黃表示，屋宇署現正準備第二階段修訂《建築物（ 衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》，包括為新建樓宇的排水系統，引入更高設計標準，例如提升地台去水渠的設計，避免隔氣彎管水封乾涸；排水管設計能防止高層單位，於沖水時導致低層排水管內的壓力波動，引致污水倒灌的情況等。當局目標爭取本年第四季，向立法會提交建議。

已檢查約十萬公屋 一成需維修

陳帆在書面回覆工聯會立法會議員郭偉強質詢時指出，房委會於去年10月28日展開「排水管檢查計劃」，截至去年12月底，已檢查約十萬個公屋單位的排水喉管，超過九成狀況良好，餘下會按需要維修，大部分涉及住戶自行改裝座廁。房委會亦預計本月30日前，完成檢查及維修34個，已被納入強制檢測範圍的公屋大廈排水管。

政府早前透過第二輪「防疫抗疫基金」，推行「視察大廈外牆排水系統計劃」。截至去年年底，屋宇署顧問公司已視察約2,500幢樓宇，部份外牆排水管欠妥，包括滲漏或破爛、錯誤接駁等，屋宇署會按情況向業主發出渠務修葺令。至於房委會約950幢資助出售房屋， 截至2020年年底，運房局轄下的獨立審查組已視察107棟樓宇，情况大致良好。

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