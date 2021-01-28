孕婦截查被捕後早產　曾要求叫救護車被拒　考慮向警投訴

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 10:55

孕婦劉女士在上周三（20日）遇到多名警員進行截查，雙方一度發生爭執；劉女士一度遭人拉扯，後因頭暈坐在地上，後來早產誕下男嬰，而早產的男嬰則留醫初生嬰兒深切治療部，最後劉女士被控告阻差辦公。 劉女士今日（28日）接受電台節目訪問時指，當時她曾要求叫救護車，但警員拒絕，又被數警包圍及指罵，甚至有警員罵她「死肥婆」，她又指，醫生曾指她可能是太激動而導致小產，認為自己早產與今次事件有很大關係。 區議員黎廣偉批評，警方不人道，指劉女士會考慮向警方投訴。

劉女士指，當天只是剛下樓，警方當時正截查數人，之後有警員要求她出示身份證。劉女士指，當時她拿出身份證，又表明自己是孕婦、不想走到其他截查人士身旁，並查問能否在門口截查，但警員拒絕。她指，雖然她當時已拿出身份證，但警員未有接取，更指要搜身，之後又質疑她是否不願交出身份證。

劉女士說，之後有數名警員包圍及罵她，並質疑她拒捕。她說，當時她感到頭暈並坐在地上，她要求叫救護車，但警員拒絕，之後將她扣上手扣，又有警員駡她「死肥婆」，「唞唔到氣，個時真係好辛苦。」對於警員不相信她是孕婦，她稱很難過。

劉說，本港疫情嚴重，她不想與4至5人站在一起，她只是想站遠一點，「一米都唔夠…唔通我無人權？」她又指，當時與警察爭辯，只是想保護嬰兒。

醫院留醫 警員24小時跟著

劉女士又指，之後在醫院留醫，警員都要24小時跟著，即使她如廁時，警員亦要在門口等候，她坦言當時很崩潰。她說，醫生曾指她可能是太激動，第二日晚上便作動及大出血，認為自己早產與今次事件有很大關係。

區議員黎廣偉批評，警方不人道，指劉女士會考慮向警方投訴。