天文台料今晚天氣轉涼　日跌9度　明早市區降至14度　上水11度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-28 13:09

本港今日（28日）繼續天晴，日間市區最高氣溫達攝氏23度，影響廣東沿岸的乾燥東北季候風會逐漸增強，本港今晚風勢清勁，天氣轉涼，料明早（29日）跌9度至14度，打鼓嶺跌至10度、上水等跌至11度。 隨季候風下周初逐漸緩和，本港氣溫逐漸回升，下周二（2日）市區最高氣溫達24度，翌日（則二十四節氣的「立春」）稍降溫，迎來清涼的早上。

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一股東北季候風正逐漸影響廣東，本港今日大致天晴及乾燥，下午天氣溫暖，部分地區有煙霞，吹和緩偏北風，而季候風會逐漸增強，今晚風勢清勁，天氣轉涼。

(天文台網頁截圖)

天文台預測，明早相當清涼，市區最低氣溫降至14度，且風勢較大，離岸風間中達6級。季候風會在下周初逐漸緩和，本港氣溫逐步回升，多日天氣晴朗，市區最高氣溫維持在2字頭。天文台預測，下周二（2月2日）相對和暖，大致天晴，市區最高氣溫達24度，部分地區有煙霞。

另一股東北季候風 下周中至後期影響華南

下周三是二十四節氣的「立春」，標誌著春季以及新一年的來臨。天文台預測，另一股東北季候風會在下周中至後期影響華南沿岸，料「立春」當日早上清涼，大致多雲，部分時間有陽光，氣溫介乎16至20度，其後數天大致天晴，周末迎來好天氣。