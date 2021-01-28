港府倡勒令停業處確保顧客須用安心出行　持陰性證明者優先入場

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-28 16:44

疫情持續，本港經濟受重挫，港府向立法會提交文件，簡介港府振興經濟的相關措施。 當局提到，會鼓勵正被勒令停業處所，日後重開時可提供誘因，吸引客人進場前事先進行病毒測試，例如向持有陰性結果人士派發優惠券，或容許優先進場等。政府又指，正與機場管理局研究國際航運組織，及其他不同組織和機構研發的「數碼健康通行證」技術，以便利市民日後外遊。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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疫情持續，主題公園及戲院等多個表列處所仍然暫停營業，港府提交予立法會振興香港經濟事宜小組委員會的文件表示，商務及經濟發展局正與各個業界商議，鼓勵業界營運者實施更嚴格的防疫及衞生措施，為重開作好準備。

要求業界確保訪客用「安心出行」

有關措施包括要求所有員工或從業員定期進行檢測；要求場所管理人確保所有訪客使用「安心出行」掃描場所展示的特定二維碼，方便追蹤確診者及其接觸者的去向；盡可能利用科技管制人流，降低人群聚集的傳播風險。文件又提到，局方另亦鼓勵業界提供誘因，鼓勵訪客先進行病毒測試才進場，例如向持有陰性檢測結果者派發優惠券，或容許優先進場等。



主題樂園表明配合

至於旅遊業方面，港府稱正考慮利用已大幅提升的檢測和追蹤能力，要求旅遊業界在檢測和追蹤方面採取更為嚴格的措施，期望可逐步重啟本地旅遊活動、重開主題樂園和最終恢復香港與內地及海外的旅遊往來。港府未有披露具體細節，但當中提到兩個樂園的意向，「在未來重開時，亦樂意配合政府在檢測防疫及追蹤方面的新措施，以進一步減低疫情風險。」

▼海洋公園夭折的百億救亡改造計劃▼

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港府亦正研究開放郵輪旅遊的可行性，文件提到，考慮到鄰近地區如台灣、新加坡及日本等已逐步恢復本地郵輪航程，政府會繼續與業界探討在疫情進一步受控下，並配合有效的抗疫和社交距離措施，研究重啓郵輪旅遊。

待疫情「可控」後恢復與新加坡「旅遊氣泡」

政府文件又提到，待疫情可控後，會盡快啟動本港與境外旅遊往來作好準備，包括已與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」。政制及內地事務局亦正與粵澳兩地保持緊密聯繫，研究在粵港澳三地疫情均可控的情況下，通過健康碼互認檢測結果，逐步有序地恢復三地居民的正常跨境往來。

疫情持續，旅遊業進入冰封狀態，東瀛遊日前宣布遣散120名日本和長線團導遊。(資料圖片)

港府正為疫苗接種密鑼緊鼓工作。(資料圖片)

疫苗接種方面，創新及科技局局長薛永恒早前透露，港府正設置「電子針卡」和預約登記系統。政府提交立法會文件亦披露，港府正與機場管理局研究國際航運組織及其他不同組織和機構研發的數碼健康通行證技術，及相關國際標準的發展，促進有關數碼健康紀錄及技術平台的互聯互通，以便利市民日後外遊。換言之，日後出外旅遊可能要提交健康紀錄，包括病毒檢測結果甚至接種疫苗紀錄。



翻查資料顯示，政府資訊科技總監林偉喬早前亦透露，政府正研究將市民檢測結果甚至是疫苗注射紀錄，制訂標準，期望做到全世界互通。他當時舉例指，「回港易」系統就是其中一個互通的例子。