新冠肺炎｜薛永恒：18間未妥善展示安心出行海報的餐飲處所被檢控

安心出行流動應用程式至去年11月推出至今，創新及科技局局長薛永恒今天（6日）在立法會上回應議員質詢時表示，去年12月2日至本年1月4日期間，執法部門巡查相關處所超過87,000次，向餐飲處所和表列處所分別發出70次和24次口頭警告，向18間未有妥善展示海報的餐飲處所的負責人作出檢控。 對於合併安心出行和電子針卡，他表示要積極研究探討，讓其可以發揮各自功能。

除了餐飲業務和表列處所，的士也有參與安心出行。（資料圖片／羅君豪攝）

薛永恒表示，政府自去年起要求餐飲業務和表列處所須在入口或當眼位置展示指名尺寸的二維碼海報。處所負責人若違反第599F章下的法定規定，即犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元和監禁6個月。

曾分別向餐飲處所及表列處所發70次及24次口頭警告

薛永恒指，執法部門有加派人手巡查全港各區，確保其嚴格遵守規定，妥善展示二維碼。去年12月2日至本年1月4日期間，執法部門巡查相關處所超過87,000次，就指示要求向餐飲處所和表列處所分別發出70次和24次口頭警告，向18間未有妥善展示海報的餐飲處所的負責人作出檢控。

他指出，目前有超過67,000個場所參與張貼安心出行二維碼，包括54,000私營場所，而下載程式的最新數字逾43,000次。他續指，因應用戶當局有改善應用程式，例如更新程式所需權限，新增查閱個人出行紀錄，自動離開和簡化轉換場所步驟等，透過廣告宣傳，鼓勵市民使用。

積極研究探討是否結合電子針卡

有議員問及政府會否彷效內地健康碼，以及會否強制市民使用程式，薛永恒回應指，當局會不時審視其他地區使用科技的做法，因應香港情況用好科技，不會排除任何用好科技的可能性，會和業界市民加強溝通。他表示，沒有就下載程式定立目標數字，強調程式讓市民自願使用，接受和理解市民以其他方法記錄。至於合併安心出行和電子針卡，他表示要積極研究探討，讓其可以發揮各自功能。