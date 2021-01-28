逆市加價！　新渡輪續辦九龍城紅磡至北角航線　申4月起加價13%

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-28 19:33

現由新渡輪營運的紅磡至北角，以及九龍城至北角兩條港內渡輪航線，渡輪牌照將於今年3月31日屆滿。有區議員表示，新渡輪已向運輸署申請於4月1日後，續辦該兩條港內渡輪航線，但同時申請加價約13%。以成人票價為例，將由7.5元加至8.5元。 新渡輪解釋，由於租用船隻支出及燃油等開支上升，預期客量亦不會有明顯上升，但航班班次仍需維持現況。若不獲批加價，將造成嚴重虧蝕。

紅磡－北角及九龍城－北角渡輪航線現由新渡輪營運。（資料圖片 / 張美華攝）

身兼九龍城區議會交通及運輸委員會主席的區議員李軒朗，日前在Facebook表示，由新渡輪營辦，分別來往九龍城至北角，以及紅磡至北角的兩條渡輪航線，專營權將於今年3月31日屆滿，惟只有新渡輪向運輸署「入標」，於4月1日後續辦兩條航線。惟新渡輪同時申請加價約13%，以成人票計算，會由7.5元加至8.5元；小童、長者或殘疾人士票，則由3.8元加至4.3元，而月票會由300元加至340元。

李軒朗曾就新渡輪加價理由，向運輸署索取相關財務數據，但署方以保密協議為由拒絕，僅稱按其預測，上述兩條航線若不獲批加價，將於2021/22年度起錄得虧蝕。

李軒朗回覆《香港01》查詢時表示，這兩條航線在上、下班時間最多人乘搭，居民對加價反應好壞參半，有人因擔心無人願意承辦而接受加價，亦有人認為目前經濟環境不應加價。他說，渡輪服務可免卻乘巴士遇塞車的煩惱，且較準時出發，居民不希望無公司投標而失去兩條航線，或步紅磡至中環航線曾停辦的後塵。

新渡輪：不加價會造成嚴重虧蝕

運輸署回覆《香港01》查詢指，「北角─紅磡」、「北角─九龍城」及「北角─大廟灣」持牌渡輪服務牌照的十年有效期，將於今年3月31日屆滿。去年邀請業界及有興趣人士就營運有關航線表達申請意向，只收到新渡輪的申請書，表示有意在現時牌照期屆滿後，以新票價經營上述3條航線。

新渡輪亦回覆指，由於營運成本包括租用其他船隻營運北角至紅磡及九龍城航線的支出，及燃油等開支上升，若新渡輪4月續航，須加價才可穩定營運成本。

發言人又指，有關航線在過去半年，日均客量徘徊在4,000至5,000人，去年客量較2019年下跌超過兩成。因預期客量不會有明顯上升，但仍要維持現有班次，加上營運成本上升，故不獲批加價，便會造成嚴重虧蝕。