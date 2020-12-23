刑期覆核．判辭解讀｜工人衝警防線改囚9月　刑責不能被低估

地盤工人於去年七一回歸紀念日，在金鐘政府總部外集結。他承認非法集結罪，原被判監6星期，律政司則提出刑期覆核。上訴庭早前在地盤工已離港的情況下，改判監禁9個月，並發出拘捕令。而上訴庭今(23日)頒發判辭解釋理據，指當時反修例的浪潮正如火如荼，任何相關的非法集結都有極高的風險。 而地盤工不但喊出極具挑釁性的咒罵，還與其他人合力拉動路障衝擊警方，其個人行為對其他示威者有挑動作用，其罪責不能被低估，故需加重刑罰。

非法集結都有極高風險

被告袁志成，36歲。被控於去年7月1日在金鐘夏愨道與演藝道交界，與其他身份不詳的人參與非法集結。

上訴庭法官在判辭指，案發日是2019年的回歸紀念日，反對《逃犯條例》修訂的浪潮正如火如荼，任何與此目的有關的非法集結都有極高的風險。

示威者明顯想衝擊警方

法官又指，案發時於最前的過百名示威者，觀其衣飾裝備，明顯是有計劃而來，要衝擊警方，否則不會製作三角形的路障向警方防線步步進逼。示威者也一定知道，在他們背後的人群跟著他們推進。涉案時間不但長達30分鐘，到最後一次推進更可能因為雙方距離拉近，群眾會向警方投擲磚塊和鐵枝，案中沒有人受傷只是幸運。

被告的罪責絕不能低估

此外，本案被告的的裝備雖不及其他示威者齊全，但他選擇置身其中，喊叫極具挑釁性的咒罵，還與其他人合力拉動路障衝擊警方，罪責絕不能被低估，其個人行為對其他示威者也有挑動作用。故認為原審裁判官嚴重低估了本案的嚴重性，和被告的個人罪責。

案件編號：CAAR6/2020

修例運動案中主要經刑期覆核的案件及加刑情況。(詳看下圖)