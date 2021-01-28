強制檢測大廈｜麗港城7座上榜　兩染疫住戶單位同座向相距十多層

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-28 17:36

本港今日新增38宗新冠病毒本地確診個案，當中有20宗源頭不明。疫情持續，繼麗港城5座早前爆疫，全幢須進行檢測，及E室居民須撤離後，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，麗港城7座亦出現共3宗確診個案，涉及兩個同座向的單位，7座全幢居民需要強制檢測。

張竹君指，麗港城7座有兩個同座向單位確診，全幢大廈居民要強制檢測。(盧翊銘攝)

麗港城5座E室早前出現多宗確診個案，E室居民全部撤離送往檢疫中心，張竹君指，早前在麗港城5座取的25個環境樣本全為陰性。

張竹君：多於3單位同座向有個案會懷疑垂直傳播

張竹君公布，麗港城7座亦因有兩個單位共出現3宗確診，需要全幢大廈強制檢測。她指，兩個單位屬同一座向，相距十多層。被問到7座與5座設計是否相同，有機會與5座一樣出現垂直傳播，張竹君說，估計5座與7座的設計差不多，但亦知道全港可能有很多同樣差不多設計的大廈都出現確診個案，同座有兩個相同方向的單位確診「日日都有咁制」，「講唔到」是否一定有垂直傳播會在強制檢測中看是否出現更多個案，再考慮是否有垂直傳播。

她說，若同一座向有多於3宗不同單位同座向個案就會懷疑有垂直傳播，但呼籲居民不要到有垂直傳播才注意衛生。

麗港城7座與5座僅隔一幢大廈。(地理資訊地圖)

東發大廈C座昨日亦要撤離，張竹君指，昨有約60人撤離，尚有幾個單位要再跟進，看看是否有人居住。她說，昨日有個別單位拍門時找不到人，要再找紀律部隊人員檢查，並看如何找回未送往檢疫的居民送到檢疫中心。至於東發大廈其他座數，張竹君指，暫未見其他座出現確診個案，但不排除是因報告尚未到手。

▼1.25麗港城5座爆疫▼

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