女兼職因頸椎病患需請假　協會疑違殘疾歧視解僱　被入稟索償13萬

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-28 17:29

在九龍西區各界協會任兼職幹事的六旬婦，疑因患有頸椎退化和頸椎神經根病症，向上司表示每周需要請假，接受兩次物理治療。惟她5日天遭解僱，協會更涉在訊息指考慮六旬婦的身體狀況，認為她不適合在協會工作。平機會今（28日）代其入稟區域法院，控告協會違反《殘疾歧視條例》，要求就感情損失賠償6萬元，並就收入損失賠償逾7萬元。

申索人為招綺蓮；答辯人為九龍西區各界協會有限公司。

協會涉放訊息 指考慮申索人身體狀況 認為她不適合繼續在協會工作

申索通知書指，申索人自2017年定期往醫院覆診，一年後出現頸痛及背痛。2019年1月，她應徵答辯人的工作，與副會長林振永，即其後來的直屬上司面試時，表明有不同病患，需定期覆診。林當時表示無問題，稱屆時知會他即可。

申索人同年3月入職兼職幹事，負責處理會計及文書工作。她最初請假覆診獲批，惟及後被診斷出頸椎退化及頸椎神經根病症，於同年5月告知上司因頸椎病患，以後需每周接受兩次物理治療，5日後便收到解僱訊息。該訊息指「考慮到妳身體狀況及西協未來工作量，樊會長表示，你不適合在西協繼續工作。妳可以工作至本月底離開。」

申索人指受僱期間不曾受到書面及口頭警告，公司更曾稱讚她理解能力尚佳、有工作熱誠。她相信公司是因她就殘疾需要請病假，而把她解僱 。

案件編號：DCEO3/2021