【特朗普確診】要服用類固醇藥物「地塞米松」　令人質疑病情嚴重

美國總統特朗普（Donald Trump）的病情似乎正在好轉，但有專家表示，從得悉特朗普需服用類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）來看，特朗普病情並不輕。因地塞米松是在治療重症患者，才會使用的藥物。

圖為10月3日，特朗普（Donald Trump）醫療團隊前往記者會，介紹特朗普病況。（Getty）

地塞米松是一種人工合成的皮質類固醇，可治療多種疾病。其作用在於減少炎症反應，對治療嚴重過敏、哮喘等有相當功效。研究指出使用地塞米松治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者，可大幅降低死亡率20%。

新冠肺炎會導致患者肺部發炎並纖維化，導致患者呼吸困難，使用地塞米松可有效減少炎症反應，拯救病人性命。但研究亦指出地塞米松對輕症患者無用，甚至因其副作用而有害，因此地塞米松僅會在重症患者上使用。

特朗普的白宮私人醫生康利（Sean Conley）表示特朗普的病情狀況良好，但承認他需要服用地塞米松，令人質疑特朗普的病情真實狀況。

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路透社引述加州大學戴維斯分校醫學中心醫生科恩（Stuart Cohen）表示，新冠肺炎會以兩階段病情呈現，病毒的感染，及因身體自身過度的免疫反應造成器官損害。某些病人病情可能持續一段時間，並在某天突然急劇惡化，但會否發生則難以預測。