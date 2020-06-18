【一分鐘看世界】金與正下一目標、中印為何失控、新救星地塞米松

今天是6月18日星期四。在局部地區有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

金與正下一目標

朝鮮6月16日炸毀位於邊境開城的韓朝聯絡辦公室大樓後，繼續向韓國施壓，朝鮮人民軍總參謀部6月17日表明將在金剛山和開城重新部署兵力，並恢復邊境軍事演習，朝方又公開炸毀聯辦大樓的高畫質33秒片段。外界關注朝鮮還有什麼下一部行動，擔心可能是拆遷整個開城工業園區，屆時韓方將有更大損失，皆因韓國企業在園內的資產約值58億港元。

朝鮮「皇妹」金與正的角色也繼續備受關注，外界更留意她的「政治變臉術」，但專家認為，她不大可能接班金正恩……（按此閱讀更多）

韓朝關係：圖為6月16日，朝鮮中央通訊社發放相片，位於開城的朝韓聯絡辦公室被炸毀。（路透社）

🔻有關朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室大樓的圖片🔻

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中印為何失控

中印的邊境衝突風波仍然持續，繼印度稱有20名印軍士兵死亡後，印媒報道再有4人命危。兩國外長通電話，中國外長王毅要求印度徹查及嚴懲肇事者，另一方面，印度總理莫迪則公開稱，印度士兵不會白白犧牲，若遭挑釁會恰當回應。外界分析中印情況失控原因，也關注雙方沒有開槍但出現多人傷亡，原來與當地的地理位置及天氣有關……（按此閱讀更多）

中印致命衝突引爆邊境緊張局勢急劇升級，請點擊放大查看中印邊境最新形勢圖集：

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「救星」地塞米松

英國牛津大學研究團隊發現，一種名為「地塞米松」（Dexamethasone）的類固醇能有效減低新型冠狀病毒肺炎重症患者的死亡率，而且這款藥物的價格並不昂貴，相信對有大量確診病例的貧困國家大有幫助。地塞米松是皮質類固醇的一種，在1957年首次合成，地塞米松被指能有效紓緩肺炎症狀，從而降低死亡率……（按此閱讀更多）

圖為盒裝地塞米松的例子。地塞米松被廣泛用於治療炎症的症狀，其中包括哮喘及風濕疾病。（Getty）

美國疫情未退潮

美國紐約州疫情持續緩和，住院人數降至3月20日以來新低，但另一邊廂，大部份州份開始重啟經濟活動，有其中六個州份6月16日的新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案創新高，住院人數也有上升趨勢或達到新高。美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）警告，美國仍處於疫情第一波……（按此閱讀更多）

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

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特朗普的另類競選拍擋？

美國11月舉行總統大選，尋求連任的特朗普在民意落後於前副總統拜登。特朗普一直稱自己的政績接近前無古人，更多次強調自己成功爭取中國簽署首階段貿易協議，而前白宮國家安全顧問博爾頓在新書披露，特朗普在中國找來一位「高人」，希望為自己的選情爭取優勢……（按此閱讀更多）

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