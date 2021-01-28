城大畢業生研輪椅機械人　助長者「過床」　最快兩年後推出市場

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-28 20:13

本港人口持續老化，加劇醫療人手短缺問題。有城大工學院畢業生成立初創企業，研發輪椅機械人，協助行動不便的病人或長者獨力「過床」，過程需時大約5分鐘，毋須護理人員扶抱，以節省人手工序。 機械人最快下半年先在安老院做測試，期望最快兩年後推出醫療市場，每部售價約6萬元。

「艾柏輪科技」初創企業由三位城大機械工程系畢業生成立，圖左起為陳子龍、林華盛及張永康。（胡家欣攝）

「艾柏輪科技」初創企業由三位城大機械工程系畢業生成立，半年前獲科技園及大學共30萬元的資助，研發醫療護理的輪椅機械人「Horizon」。輪椅的座位可以攤平，自動調節升高，移送行動不便的病人或長者「過床」，過程大約5分鐘，毋須護理人員扶抱，節省人手及工序。

企業創辦人林華盛表示，數前年在街上目睹有輪椅使用者截的士，卻因司機不願下車協助致未能乘搭，觸發他研發輸送工具，幫助輪椅人士「過床」，以應用在安老院或醫院。

林華盛舉例，輪椅上安裝多部感應器，以偵測使用者重量，如天秤般平衡他的位置，確保不會中途「反床」。（胡家欣攝）

輪椅機械人料最快半年後安老院試驗

研發輪椅機械人的半年過程中，團隊要解決不同運作問題。林華盛舉例，為協助「過床」順利，輪椅安裝多部感應器，以偵測使用者重量，如天秤般平衡他的位置，確保不會中途「反床」。

聯合創辦人張永康表示，考慮到本港安老院或醫院環境狹窄，特別因應亞洲人身型設計輪椅尺寸，同時椅內的電動摩打要兼顧人體的承重力。

團隊表示，公司將與頤和園護老院合作，最快下半年安排機械人在老人院試驗，期望最快兩年後可推出醫療市場，每部售價約6萬元。團隊亦正研發雲端系統操作平台，令輪椅機械人運作全自動化，能夠將病人在醫院內「點對點」運送。