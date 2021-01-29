張竹君上司黃加慶調職　醫生協會：莫名其妙　陳凱欣：不認為問責

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-29 23:52

《香港01》周四（28日）晚上接到消息，指衞生防護中心總監黃加慶將由今天（29日）起，平調出任新開設的「公共衞生服務總監」，為期半年至7月28日。中心總監的職權「一開二」，黃主力負責非傳染病事項，衞生署其後深夜證實事件。原衞生署副署長林文健醫生今起接任衞生防護中心總監一職。 有衞生防護中心的職員向記者反映，不少員工對黃加慶都有不滿，質疑他抗疫不力。 前食物及衞生局政治助理陳凱欣就稱，黃加慶雖然「低調」，但對傳染病甚有認識，而且只屬技術官員非負責決策，若政府因疫情未能平息而有這個調職的安排，「我覺得有唔公平，就算要人負責，佢唔係最大責任。」

衞生防護中心總監黃加慶將會自今天起，平調任「衞生防護中心公共衞生服務總監」。 （資料圖片／鄭子峰攝）

張竹君今被問及不補充回應

本港疫情反覆，歷經一年仍「清零」渺茫，衞生防護中心每天只派傳染病處主任張竹君出席疫情記者會。一名不願具名的衞生防護中心職員表示，有內部職員感覺他抗疫不力，形容「好似無人滿意過黃加慶」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日疫情會上被問及時稱，署方已有交代，不作補充。

衞生防護中心每天只派傳染病處主任張竹君出席疫情記者會，有衞生防護中心職員向記者透露，不少內部職員質疑黃加慶「潛水」。 （資料圖片／羅君豪攝）

政府醫生協會主席李慧茵就指，難以評價黃加慶的工作表現：「因為佢係invisible（不露面的），成日都見唔到佢。」

對於衞生署稱衞生防護中心總監工作量繁重，因此開設新職位分擔他的工作，李慧茵坦言因經常見不到黃加慶，難以知道他的工作是否繁重；但少在記者會見到他，亦無見到他負責與其他部門協調的工作，「我之前去亞博個中心（臨時樣本採集中心），都唔見到佢，淨係見到林文健醫生。」被問到黃加慶會否於幕後負責支援，李慧茵亦指，一般只有前線員工負責幕後工作，因為他們對於疫情數據較為掌握。

政府醫生協會主席李慧茵（左）稱難以評價黃加慶的工作表現。 (資料圖片／李澤彤攝）

突然調動人手引起揣測向黃加慶「開刀」

政府亦指開設新職位，亦是為了配合即將開展的疫苗接種計劃，李慧茵就認為，以往衞生署需安排流感疫苗接種，處理疫苗事宜的機制一直存在，而決定誰人是優先群組的責任現時亦交了給科學委員會，只餘一些物流安排等細節需要有人負責，但以她所知也有人負責跟進。

她直言，她自己和不少員工對於黃加慶突然被調職都感到莫名其妙，外界看來或會認為因疫情失控而向黃加慶「開刀」，但李慧茵認為「所謂抗疫不力都唔係一個人嘅問題，雖然都唔係無可能。」

陳凱欣稱，若政府因疫情未能平息而把黃加慶調職，「我覺得有唔公平，就算要人負責，佢唔係最大責任。」 （資料圖片）

陳凱欣：低調就等於做唔到嘢？

前食物及衞生局政治助理陳凱欣就稱，政府在這個時候調職，市民難免會把事件與疫情聯想在一起，但她認為黃加慶雖然曝光率較少，對傳染病其實甚有認識，「可能市民覺得成日唔見咗個總監，但可能有人鍾意打後防呢！」

她又直言，黃加慶只屬技術官員，非負責決策，若政府因疫情未能平息而有這個調職的安排，她覺得並不公平，「政策決定、行動係署長決定，我會反問點解係佢（被問責），唔係其他人。低調就等於做唔到嘢？做唔到嘢就要佢孭？就算要人負責，佢唔係最大責任，第一個要調嘅唔係佢。」

被問到誰人才應為疫情而負責時，陳凱欣稱，「要問責就梗係問責官員！」但她認為未必只有食衞局應為疫情而負全責，其他政策局，甚至司長、特首也有責任。

陳凱欣相信，黃加慶的調職僅屬公務員職位的正常調動，或因疫情持續，衞生防護中心的工作日益繁重，「有時可能睇唔切，可能會有疫情以外嘅嘢甩漏」，因此加開新職位，以分擔其工作。

2016年11月黃加慶接任衞生防護總監一職，成為第四任總監。 （資料圖片／羅君豪攝）

陳漢儀將屆退休之齡 傳調動為舖排林文健掌衞生署

官場亦有傳接任衞生防護中心總監的林文健有可能「更上一層樓」，翻查資料發現現任衞生署署長陳漢儀或於今年達到退休之齡，林文健或成為下一任署長候選者。林文健於1996年畢業於香港中文大學內外全科醫學士，2005年獲發香港醫學專科學院院士(社會醫學)資格，是公共衛生醫學專科醫生。他曾任控煙辦公室主管，亦曾負責中醫藥事務。2014年，他擔任衞生署助理署長（中醫藥），曾與時任食衞局局長高永文、衞生署署長陳漢儀一起到倫敦訪問。

原衞生署副署長林文健。（中大圖片）

黃加慶擅長愛滋病診症及研究 2016年接任總監

黃加慶於1989年7月加入政府任職醫生，在1989年7月至1993年1月期間出任伊利沙伯醫院內科醫生，並於1993年1月起服務衞生署特別預防計劃，他專長是愛滋病診症及研究，2016年11月他接任衞生防護總監一職，成為第四任總監。衞生防護中心是沙士後的「產物」，當時政府經歷嚴重疫情後認識到要加強疾控感染工作，最後參考美國疾控中心模式於2004年正式成立。

翻查資料，衞生署副署長一般屬首長級第3級（D3），衞生署發言人回覆稱，林文健醫生現時署任衞生防護中心總監一職，屬首長級第4級，即高一級。