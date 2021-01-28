01消息｜衞生防護中心總監黃加慶突調職　周五生效

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-28 22:26

疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

黃加慶作為衞生防護中心總監，過去一年多都是個案追蹤的「旗手」。但消息指，黃加慶會由周五(29日)起，調任至一個新設的總監職位，主力負責公共衞生服務(Public Health Service)，任期由1月29日至7月28日。至於衞生防護中心總監一職，會由衞生署副署長林文健調任，任期同樣由1月29日至7月28日。

上述的新設總監職位，其實是過去衞生防護中心總監的工作性質「一開二」，日後會主力跟進非傳染病事宜，編制上是一個編外職位。不過，在職級上，黃加慶出任的公共衞生服務總監，仍會較林文健「高半級」，可以視林為黃的副手。

衞生防護中心總監一職，會由衞生署副署長林文健調任（中大圖片）

內部通告：分拆職位因原有總監工作太繁重

據記者取得的衞生防護中心最新架構圖，該中心過去轄下有7個分處，分別是傳染病處(主任即是每日出席疫情記者會的張竹君醫生)、緊急應變及項目管理處、健康促進處、感染控制處、非傳染病處、公共衞生化驗服務處、公共衞生服務處。

上述分處周五(1月29日)起會分拆，其中新設的公共衞生服務總監，會管轄非傳染病處、公共衞生化驗服務處、公共衞生服務處，由黃加慶管理。而林文健頂上的衞生防護中心總監，則分管傳染病處、緊急應變及項目管理處、健康促進處、感染控制處，全部與傳染病及追蹤有關。

據衞生署內部通告，今次「分拆」主要是要應對疫情及即將展開的新冠疫苗接種計劃，減輕原本的衞生防護中心總監的「繁重」工作，故特別增設編外臨時職位，為期半年，由1月29日起，直至7月28日為止。

至於林文健的副署長職位空缺，會由其副手李敏碧醫生接手，她現時是衞生署助理署長(衞生行政及策劃)，署任期由1月29日至2月28日。

記者已向衞生署查詢事件，正待回覆。