【武漢肺炎】黃加慶：若社區爆發　現3渡假村作隔離營　絕不足夠

北區區議會今日(29日)召開特別會議，衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生指，隔離營已選定三條渡假村，共提供90個單位，現時只有一個單位正在使用，他認為若有社區爆發，現時單位數目絕不足夠，政府正考慮其他渡假村，惟暫時未有第四個落實選址。政治組織蒞地基督徒主席呂智恆在會議開始前高叫口號要求全面封關，之後被保安趕離場。

政府早前宣布，使用未入伙的粉嶺暉明邨作檢疫措施，引來當區居民不滿，甚至有人縱火，最終政府決定放棄。（資料圖片/余俊亮攝）

黃加慶醫生指，現時有8宗武漢肺炎確診個案，他們各有密切接觸者需要被隔離，政府落實以麥理浩夫人渡假村為首選，其次是鯉魚門公園渡假村，第三為北潭涌渡假村，一共有90個單位，其中一個單位正在使用。他強調密切接觸者沒有病徵，只為保障公眾安全，又指任由密切接觸者在社區中遊走更不利控制傳染病疫情。政府亦曾考慮以空置公屋作隔離營，他指暉明邨是其中一個考慮後備選址，相比渡假村，暉明邨單位數量較多，可集中處理更多人士；另外，醫護人員亦需被隔離，但考慮到公眾觀感，現時不會考慮使用暉明邨或其他空置屋邨。

衛生署衛生防護中心總監黃加慶醫生指，隔離營已選定三條渡假村，共提供90個單位，現時只有一個單位正在使用，他認為若有社區爆發，現時單位數目絕不足夠，政府正考慮其他渡假村，暫時未有第四個落實選址。（鄭子峰攝）

至於作為隔離營的準則，黃加慶指必須有獨立空間及廁所，基本設施齊備，容量較大以應付上述需求，亦需考慮時間性，希望可以盡快予需要人士入住。

多名北區區議員質疑，政府預料有社區爆發，因此需要大量單位隔離密切接觸者，黃加慶否認預示有社區爆發，自己亦沒有水晶球預測疫情發展。（鄭子峰攝）

隔離營內人士沒有病徵 有病徵者會送至醫院檢查

黃加慶又指，武漢肺炎為新型冠狀病毒，衛生署對病毒的了解一直增加，非常小心處理疫情，他強調，入住隔離營人士沒有徵狀，只是確診人士的密切接觸者，若入住人士有徵狀會送至醫院檢查，又表示其他過濾性病毒都會有相似病徵，即使有相似病徵亦不一定是感染武漢肺炎，對周遭環境影響有限，沒有需要有客觀擔心，科學家亦指不會感染附近居民。

立法會議員、北區區議員林卓廷批評，入境處拒絕出席北區區會，謹以書面回覆的做法不妥當，不尊重民意代表，並指北區區議會需要去信政務司司長張建宗，譴責入境處拒絕出席北區區議會會議。（鄭子峰攝）

黃加慶：我沒有水晶球預示疫情 但需要有合理準備

多名北區區議員質疑，政府預料有社區爆發，因此需要大量單位隔離密切接觸者，黃加慶否認預示有社區爆發，自己亦沒有水晶球預測疫情發展，並指3條渡假村的單位數量非常不足，他亦不能否定有社區爆發的可能性，並強調若突然有大規模爆發，隔離營需求會大量增加，政府需要有合理準備。

入境處以公務繁忙為由，未有出席今日的北區區議會會議，並以書面回覆指，1月23日未有處理過任何內地旅客發燒的個案，多名北區區議員及立法會、新界東議員林卓廷批評，入境處拒絕出席北區區會，謹以書面回覆的做法不妥當，不尊重民意代表，並指北區區議會需要去信政務司司長張建宗，譴責入境處拒絕出席北區區議會會議。