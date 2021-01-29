政府擬停業處須確保顧客用安心出行　黃傑龍憂有機會引起顧客矛盾

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-29 10:24

新冠肺炎疫情持續，食肆晚上至今仍然禁止堂食。港府日前向立法會提交文件，擬勒令停業處確保顧客須用「安心出行」，或持陰性證明者可優先入場。 餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍今日（29日）在電台節目中指，若要求顧客使用「安心出行」，擔心可能引起行業與顧客之間的矛盾，例如長者或沒有手機，或顧客只用電話隨便掃一掃。 他又指，除非疫情嚴重，否則擔心實施時確診數字已大跌，甚至已經「清零」，變相擾民。

新冠肺炎疫情持續，食肆晚上至今仍然禁止堂食。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會文件指，稱商經局正與各業界商議，為重開業務做好準備，包括要求所有員工或從業員定期進行檢測；要求場所管理人確保所有訪客、顧客使用「安心出行」等。

擔心引起行業與顧客矛盾

黃傑龍說，若在今次第四波疫情實施，這些討論已經太慢。除非疫情嚴重，否則擔心實施時確診數字已大跌，甚至已經「清零」，變相擾民。

黃傑龍指，若要求顧客使用「安心出行」，在實際操作上，或會引起行業與顧客之間的矛盾，例如長者或沒有手機，或顧客只用電話隨便掃一掃，「無理由個個手機都要佢（客人）解密碼、比你睇。」

黃表示，任何額外措施都有成本，但相對於結業，他坦言：「乜嘢都值得做。」不過他擔心，若疫情已經緩和，這些額外的措施未必人人喜歡。即使現時進入食肆時要先探熱，他直言至今仍收到客人投訴，不滿要求用額頭探熱「太麻煩」、「不尊重」，揚言以後不光顧。

政府早前收緊社交距離措施，食肆在晚上6時後禁止堂食。（資料圖片/盧翊銘攝）

員工定期做檢測相對容易

相反，黃傑龍指，若要求員工定期做檢測相對容易，又指業界已很習慣。他說，若有確診者曾到訪餐廳，不少食肆都會停業數天，然後安排全部員工檢測，直至全部陰性才復業。他指，若政府的檢測服務夠快，認為業界都會願意配合。

建議可多做封區式強制檢測

第四輪「防疫抗疫基金」下設有餐飲處所資助計劃。黃傑龍指，基金只夠捱一個月，不少中小微企「捱唔到」，而不少處所已停業近兩個月，他們就似望天打掛，「一日唔知一日咁。」

黃傑龍指，未來12天就是年廿八，期望未來數天可復業是不實際，他建議政府可多做封區式的強制檢測，在各區找出患者，屆時希望可放寬措施過年。黃指，他們現時朝不保晚，願望只求可以生存下去，希望政府會支援這些受規管的處所。