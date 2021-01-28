新冠肺炎│近兩成社企資金只夠營運三個月　組織冀政府提供支援

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-28 19:43

受到新冠肺炎疫情打擊，香港各行各業都受影響，社企營運更見困難。香港社會企業聯會於今日（28日）發布問卷調查結果，顯示有一半社企在疫下生意額跌幅超過五成或以上，同時有近兩成社企表示現金流只能夠繼續支持營運多約三個月。該會希望政府能提供支援，例如推出新一輪保就業計劃，協助社企在疫情下度過難關。

香港社會企業聯會在一月上旬進行了第三輪問卷調查，以了解社企業界於2020年11月至2020年12月期間的營運狀況。（呂諾君攝）

香港社會企業聯會在1月上旬進行了第三輪問卷調查，以了解社企業界於2020年11月至2020年12月期間的營運狀況，最後成功收回222份有效問卷，回覆的社企佔全港社企數目約三分之一，當中餐飲約佔35%(78間)，服務業26.5%(59間)，零售業23%(52間)，其他行業則約佔近1成半(33間)，而聘用的僱員人數共約1,500多名。

調查發現，疫情下政府採取不同防疫措施，以致在聖誕及新年等傳統消費旺季之下，有更多社企的生意額大幅下跌。當中有五成社企的生意額跌幅超過五成或以上，比9月份調查時比率大幅增加五倍，而最受影響為零售業 （69％） 及服務業 （65％），更有5％社企在過去半年完全沒有收入。

此外，有51%的社企指對未來一年的銷售預期感到非常負面，而9月時的調查結果顯示當時已有3%社企已經結束營運，到了11至12月期間再另有3%；但逆市之下，也有4%社企表示擴充營業。被問到現時的現金流能夠繼續支持營運多久，有19%的社企稱只能維持少於3個月，有50%則認為可以維持一年或以上。

香港社會企業總會會長吳宏增表示，調查結果反映社企希望政府能推出更多特別措施。（呂諾君攝）

香港社會企業總會會長吳宏增表示，調查結果反映社企希望政府能推出更多特別措施，當中包括希望能有最少為期半年的新一輪保就業計劃、推出短期職位、向社企內的弱勢人士或殘疾人士發放特別薪金津貼、延續政府部門及公營機構處所的社企租戶的租金寬免安排等等。

新生精神康復會社會企業助理總經理陳心慧指出，該會有23間社企，其中13間主力做餐飲行業，疫情下對生意有很大影響。除了位於醫院、大學內的cafe客人大減，食品製作工場Delight Kitchen的營業額亦由過往可達100萬元到現時大幅下跌，形容現時「有幾千蚊生意都算好」。她指，工場亦有轉型開拓收入，如推出食物急凍包，「希望搵啲出路同轉機，失業率高，殘疾人士就更難搵工。」

至於「膳動衡」的創辦人Healthy Wong則指，疫情下他們由主力舉辦實體行山、跑步等活動轉為線上進行，手機應用程式和網上平台令他們在疫情中多了機會，不用局限參加人數和次數，加上和跨國公司合作，與香港、台灣、印尼等地研發線上活動，惟最希望的仍是疫情盡快過去，可重新舉辦線下活動。