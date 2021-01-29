新冠肺炎｜接種疫苗不等於可通關　徐德義指要考慮一籃子考慮

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-29 18:11

新冠肺炎疫情持續，不少處所需要關閉。港府日前向立法會提交文件，擬勒令停業處須確保顧客使用「安心出行」，或持陰性證明者可優先入場等。 立法會振興香港經濟事宜小組委員會今日（29日）開會討論，不少建制派議員質疑「安心出行」成效有限，指未有強制市民使用，並反建議用「健康碼」。創新及科技局副局長鍾偉強說，社會不少人關注個人私隱問題，又指不需龐大的下載量，「安心出行」已能保障用戶。 另外亦有議員關注，接稱疫苗或推出電子針卡紀錄後，是否就能通關、消費等，食物及衛生局副局長徐德義指，接種疫苗不是放鬆或收緊措施的唯一考慮點，當中涉及一籃子考慮因素。

港府日前向立法會提交文件，擬勒令停業處須確保顧客使用「安心出行」等。（資料圖片/盧翊銘攝）

議員質疑安心出行成效 馬逢國無安裝

不少建制派議員批評，「安心出行」成效有限，又有議員指新加坡的疫情追蹤系統「合力追蹤」，當地會強制居民進入場地前要先啟動程式，而非如香港屬自願性質。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國則反建議，當市民完成檢測或打疫苗後，只要登記後便可獲取「健康碼」，然後可放寬進入各類處所，馬逢國更直言：「安心出行好坦白我自己都無裝，因為我唔覺得有用！」

馬逢國直言「安心出行」無用，故自己未有安裝。（梁鵬威攝）

大前題是保護私隱

創新及科技局副局長鍾偉強說，開發「安心出行」時，留意到全球都有類似的平台。他強調，明白現今的社會中，很多人都關注個人私隱問題，「安心出行」的大前題是想保護私隱，又指他們無「大台」、只是屬鼓勵性質，承認與其他國家的做法不同。

鍾又指，「安心出行」在去年11月推出，不同場所已貼上可掃瞄的二維碼，亦得到的士業界的支持。他指，「安心出行」已加入不同新功能，相信可有效做追蹤工作，又說「安心出行」至今已有45萬人下載，每日升幅都數以千計。

副政府資訊科技總監黃志光指，至今「安心出行」已發出約2,000個訊息。（梁鵬威攝）

「安心出行」至今已發出2,000個訊息

副政府資訊科技總監黃志光則指，他們開發「安心出行」時，曾分析過不同國家的應用場境，認為現行的做法可配合香港市民的意願。他強調，若衛生防護中心發現確診者曾去過有「安心出行」二維碼的場地，用戶將會收到提示。黃指，至今程序已發出約2,000個訊息，從而獲得保障，故不需龐大的下載量，「安心出行」已能保障用戶。

食物及衛生局副局長徐德義指，若要通關、恢復其他活動等，當中涉及一籃子考慮因素，而非單靠接種疫苗。（梁鵬威攝）

接種疫苗不代表能通關

會上不少議員關注，日後如果接種疫苗後，能否代表可在本地旅遊、消費、進入特定處所，或可豁免回港檢疫安排，包括跨境司機或機師等。

食物及衛生局副局長徐德義指，即使市民已接種疫苗，但至今未有科學證據證明接種者無傳染力。因此，除疫苗外，都要繼續佩戴口罩或潔手等，強調疫苗不是放鬆或收緊措施的唯一考慮點。至於通關、恢復其他活動等，他指當中涉及一籃子考慮因素，如本港疫情發展、檢測等。

徐德義亦指，現時第四波疫情反覆，故未適合大幅度放寬措施，但同意要開始考慮放寬條件，例如行業多做防疫措施，便能減少限制。黃志光則指，電子針卡將會設二維碼，現正開發另一應用程式供大眾下載，能確定電子針卡的真偽。