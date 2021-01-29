新冠疫苗｜科興回覆01：有能力按要求供港　正整理數據撰臨床論文

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-29 19:43

港府選購的滅活技術新冠疫苗，是內地科興生物所研發，本預計於今年1月抵港，成為首款使用的疫苗，惟科興多次延遲公布第三期臨床測試的數據，至今亦未正式發表完整的報告，供港無期。 科興今天（29日）終回覆《香港01》查詢，指正陸續整理和分析不同國家的研究數據，「我們正陸續和各國臨床研究的研究者討論和準備論文撰寫事宜，暫無準確信息。」科興又透露，一直積極與香港政府有關部門討論。對於科興能夠向世衞提交數據，科興稱因為世衞並不要求一次性完整提交，亦未要求必須有刊登權威性醫學期刊或同行評審的數據。科興說，如果獲港府批准使用，有能力按照港府的要求供應疫苗。

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科興表示，巴西、土耳其、智利的第三期臨床研究並未完全結束，數據正陸續在整理和分析中，「我們正陸續和各國臨床研究的研究者討論和準備論文撰寫事宜，暫無準確信息。」

在中國公布的數據需經國家藥品監督管理局審核確認

科興稱，一直積極與香港政府有關部門討論，「在溝通中也瞭解到需一次性遞交齊全數據才可受理，這些數據包括刊登權威性醫學期刊或同行評審。」科興指出，在中國公布的數據需經國家藥品監督管理局審核確認後再另行公布，否則可能造成出現更多個不一致的數據。至於為什麼科興可以向世衞及其他相關國家提交數據，科興解釋，「一方面是並不要求一次性完整提交，另一方面也未要求必須有刊登權威性醫學期刊或同行評審的數據。」

總部在北京的科興生物研發的新型冠狀病毒疫苗疫苗目前正在印尼、土耳其、巴西等進行第三期的臨床測試。(Kevin Frayer/Getty Images)

科興表示，第一期和二期臨床數據已經在國際權威期刊公開發表，雖然疫苗已經在中國、印尼、土耳其、巴西和智利獲批緊急使用，但是剛剛在巴西，土耳其和印尼獲得三期研究的數據和臨床研究報告，尚未來得及公開發表文獻或經同行評審。

另外，科興稱，去年9月與香港政府就新冠疫苗供應簽訂合作備忘錄，12月9日雙方簽訂採購訂單。科興的第一條新冠疫苗生產線已於去年8月底投入使用，一年生產能力達5億劑，該生產線已先後接受中國的國家藥品監督管理局（NMPA）生產現場核查和GMP符合性檢查，也通過印尼、巴西等多國的檢查。

如果獲批，我們有能力按照香港政府的要求供應疫苗。 科興生物

科興亦已經完成第二條生產線的建設，預計今年2月份投入使用後，可將新冠疫苗的年生產能力提高到10億劑。科興稱，根據市場需求和可用資金情況，將來還可能進一步擴大產能，「如果獲批，我們有能力按照香港政府的要求供應疫苗。」

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不過，科興在回覆中提到，現時的第三期研究未結束，「完整三期臨床研究需持續觀察至少1年，但鑒於疫情情況，全球做法都是給出階段性數據批準緊急使用或附條件上市」。實際上其他藥廠即使進入了第三期研究，其研究亦是未完成，例如BioNTech雖然未完成第三期研究，但亦有於國際期刊發表了第三期臨床試驗初期數據的報告。