漁護署恢復動物管理中心狂犬疫苗及狗牌服務　露營地點續停開

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-30 13:19

漁農自然護理署今日（30日）宣布，除改為動物檢疫之用的新界南動物管理中心外，轄下的動物管理中心由下周二（2月2日）起，逢周二及周四提供狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務，至於其他狂犬病防疫注射及發牌站則繼續停止服務。 至於漁護署轄下的香港濕地公園、郊野公園遊客或教育中心、郊野公園燒烤及露營地點等，會繼續暫停開放至另行通知。

疫情下不便外遊，露營成為不少市民放假的選擇，惟漁護署最新公布下，郊野公園的燒烤及露營地點須繼續暫停開放。（廖雁雄攝）

漁農署動物管理中心下周二起，逢周二及周四提供狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務，時間為上午9時半至中午12時，以及下午2時至4時半。而長沙灣政府合署的漁護署牌照服務櫃位，以及荃灣中染大廈的海岸公園辦事處亦會周日起，逢周二及四提供基本、有限度服務。

漁農自然護理署動物管理中心由下周二（2月2日）起，逢周二及周四提供狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務。（資料圖片／黃寶瑩攝）

漁護署鼓勵市民以電郵、郵遞、傳真或網上辦理相關牌照或許可證申請，又或將相關文件投入長沙灣政府合署地下大堂的投遞箱遞交。www.afcd.gov.hk。



至於漁護署轄下的公共設施，包括香港濕地公園、8間郊野公園遊客或教育中心、7間香港地質公園遊客中心、瀕危物種資源中心，以及郊野公園所有燒烤及露營地點，會繼續暫停開放，直至另行通知。