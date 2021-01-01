2021新年｜元旦市面氣氛平靜　有市民露營慶新年　盼疫情盡快緩和

今日為元旦日（1日），不少市民趁新年假期外出「唞氣」。記者中午到達東涌一帶視察，區內商場自屯赤隧道通車後，人流雖有所上升，但未及疫情前狀況。新冠肺炎第4波疫情仍未消退，加上今日天氣寒冷，仍有市民抵住嚴寒，選擇到郊區遠足及露營。不少市民許願，希望新一年疫情盡快緩和。

張先生與太太趁今日假期，由東涌遠足至梅窩。張太太說，抗疫已接近一年，難免抗疫疲勞。雖然今日天氣寒冷，但她認為外出遠足做運動是適合的應對方法，「暖到身吖嘛，行嗰陣都熱」。張太太續指，行山時見不少人未有遵守社交距離限制，「好多姐姐（外傭）約埋一班人行，同埋好多人行緊果陣，除咗個口罩落嚟」。

張太太認為，市民特別是長者的防疫意識應再加強，在新一年，她希望疫情盡快緩和。對於政府已採購疫苗，張太太亦不感樂觀，「驚不良效果吖嘛」。她又指，聖誕與除夕都有不少市民外出慶祝，擔心疫情有機會反彈。

張太太指，行山時都見不少人違反限聚令，「好多姐姐（外傭）約埋一班人行，同埋好多人行緊果陣除咗個口罩落嚟」。（馬煒傑攝）

今日天氣寒冷，個別地區最低氣溫低至5度，仍有市民到郊外露營。詹小姐與朋友今日相約到大嶼山大浪灣露營。她指，籌備露營時，未有預計今日天氣凍，但露營用品一早已租好，未有刻意更改時間，希望今晚入夜後，天氣不會太寒冷。詹小姐續指，今年元旦氣氛明顯較往年差，除夕夜自己都是留在家中執拾露營物品，沒有外出慶祝。對於新冠肺炎疫情已持續一年，詹小姐希望新一年可保持身體健康。

詹小姐與朋友今日相約到大浪灣露營，她指未有預計到今天天氣會這麼凍，但因為露營用品一早已租好，所以沒有刻意更改時間，唯希望今晚入夜後天氣不會太凍以及帳幕可幫助擋風。（馬煒傑攝）

伍先生昨晚與朋友於營地與朋友跨年，伍先生指，昨晚氣溫十分寒冷，唯有穿更多衣物，而且晚上進餐時，與朋友一起圍在瓦斯爐，以及喝了一些酒暖身。雖然很寒冷，但與朋友渡過了一個難忘的除夕夜。

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

▼2020年除夕夜大帽山▼