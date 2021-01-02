東龍島漁農署已封營地紮起多個帳幕　露營市民：瞓覺都戴口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在二人「限聚令」及晚上6時起禁堂食措施下，市民難以和大班朋友一同出外，不少市民選擇到郊區遊玩。今日（2日）在露營熱點東龍島中，早上已見有逾50個帳幕佈滿山頭，部分營內超過兩個人，疑似違反限聚令；旁邊的垃圾桶則被「塞爆」，垃圾瀉滿一地。另外，東龍島上的漁護署管轄的營地因疫情已經關閉，惟仍見有至少15個帳幕。 有露營的市民認為人數已比想像中少，即使大班朋友一起露營，亦會分開帳幕睡；食飯、聊天時會保持距離。疫情下港人近一年無法外遊，不少露營市民亦笑言「當去咗旅行」，更有人指「望住隻紙鳶當坐飛機㗎啦」。

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踏入新一年，首個周末不少市民選擇到郊外遊玩。今日早上在鯉魚門三家村碼頭，已見有長長人龍排隊坐船入東龍島；而島上亦有不少一家大細、三五成群的市民行山、露營。在靠近海邊的草地上，近中午已見有約50個帳幕，不少營友正在耍樂及煮食，大部份人均除下口罩；而當中不少是二人以上，疑違反限聚令。另外，在草地旁的兩個大垃圾桶均被「塞爆」，當中有軟墊等；垃圾亦瀉滿附近地面，當中包括不少食物包裝及紙巾等。

在草地旁的兩個大垃圾桶均被「塞爆」，當中有軟墊等；垃圾亦瀉滿附近地面。（梁鵬威攝）

距離草地約10分鐘路程為漁護署屬下營地，惟現時因疫情已暫時關閉，當局以封帶圍起營地，亦張貼告示提醒如進入圍封範圍可被檢控。然而今日所見，封帶已被拆下，散落一地；原本圍封的範圍卻有至少15個帳幕，亦有不少人在煮食，而現場則不見有政府人員執法。

林先生強調一大班朋友分開二人一個帳幕而睡；食飯、聊天時亦會分隔開，保持足夠距離，相信不會違反限聚令。（梁鵬威攝）

林先生與大概5名朋友一起到東龍島露營，他指是第一次來露營，由於人多，會長期戴好口罩，更笑言自己「瞓覺都戴住」。惟他認為旺角等市區「旺過花市，呢度起碼空曠啲、空氣流通啲」，故不太擔心有感染風險。被問到是否違反限聚令，他強調一大班朋友分開二人一個帳幕而睡；食飯、聊天時亦會分隔開，保持足夠距離，「會遵守兩個人兩個人咁坐低、傾計」。

其朋友莊小姐則指，因擔心疫情而困在家中長時間，故特意在假期與大班朋友一起到郊外「呼吸新鮮空氣」：「當旅行㗎啦，𠵱家出唔到去」。在旁的林先生亦笑言「望住隻紙鳶當坐飛機㗎啦」。

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在東龍島已連續露營20多天的莊先生指，假期間露營的人數不算太多，亦比往年至少少一半人，「往年聖誕節呢度密到針都插唔入，好得人驚」，他估計原因或是近日天氣寒冷，加上限聚令等。而去年因疫情，平日露營的人數比以往多，「以前閒日得一、兩個營，𠵱家閒日都有10個」。被問到為何長時間露營，他笑言「退休人士係咁，唔喺屋企就喺呢度」，而因草地十分空曠故亦不擔心有感染風險。

陳小姐帶同其小狗與另外兩名朋友一同到東龍島露營，她認為人數未及想像中多，「以為會好密」，山頭的帳篷數目與疫情前相近。對於會否擔心違反限聚令，她指三人分開兩個帳幕，故亦是遵守規定。陳小姐又表示，即使露營期間亦會做好防疫措施，「洗下手、行出行入都戴番好口罩」。

羅先生笑言赴東龍島露營「當去咗旅行，原本上年去，改咗期今年，希望下半年可以真係去到旅行」。（梁鵬威攝）

市民羅先生昨日（1日）一家三口到東龍島露營，今日中午準備離開。他指昨日晚上亦不太多人露營，帳幕數目比今日更少約五分一，「一多人我哋都準備走，唔係太擔心」。他又稱是第一次到東龍島，而他一直喜歡露營，惟近年因時間未能配合，至近日有連續假期才可與家人一起到郊外露營，「當去咗旅行，原本上年去，改咗期今年，希望下半年可以真係去到旅行」。