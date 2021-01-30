佐敦嘉賓大廈診所護士染疫　今增28宗確診逾兩周低位　6宗無源頭

撰文： 張嘉敏 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-30 18:12

新冠肺炎疫情持續，政府於一周內更先後3次「封區」實施強制檢測。衞生署今日（30日）公布新增28宗確診，較昨日增50宗個案的數字有所回落。當中6宗為本地源頭不明感染，其中1人為診所護士，工作地點為佐敦著名「醫生大廈」嘉賓大廈的林學洵醫生診所。衞生署聯絡醫生跟進1月26至29日曾到診所的病人安排檢測，而診所亦要關閉14天。

▼1月29日 北角東發大廈解封情況▼

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衞生署今日（30日）公布新增28宗確診，當中2宗為輸入個案，而於本地確診個案中，有6宗為本地源頭不明感染。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，當中一名診所護士確診，她於林學洵醫生診所工作，位於嘉賓大廈。她於1月28日取樣本檢測，結果為陽性，她無病徵。她最後上班日為1月29日，而診所另一護士及幾位家人被列為密切接觸者，衞生署聯絡醫生跟進由1月26至29日曾去診所的病人，為他們安排檢測，而診所要關14天。

林學洵診所張貼告示，指因疫情嚴峻，診所休息至另行通知。（陳家怡攝）

確診護士負責登記工作 有戴口罩

涉事確診護士工作時有戴口罩，平日負責登記工作。由於登記櫃位有玻璃，而病人到訪時亦會配戴口罩，因此無病人被列為密切接觸者；而診所醫生亦不是密切接觸者，他亦已進行病毒檢測。歐家榮指，根據該診所醫生提供的資料，於1月26日至29日期間，曾到訪的病人不多，料每日有約不多於10名病人。

佐敦嘉賓商業大廈保安指，該診所今天已有派員清潔，大廈亦會安排消毒。（陳家怡攝）

診所貼休息告示

佐敦嘉賓商業大廈的林學洵醫生診所門外已張貼告示，指因疫情嚴峻，診所休息至另行通知。有同層診所的醫護人員表示，疫情下許多診所都已縮短應診時間。有保安員也稱，該診所今天已派員清潔，大廈亦會安排消毒。他表示不太擔心疫情，認為比起前線醫護的感染風險低很多。他又無奈表示，市民需要上班，早前也有診所大廈和醫院爆疫，作為升斗市民，只能各安天命。

嘉賓大廈林學洵醫生診所有護士確診。（陳家怡攝）

此外，有2名確診者涉及強制檢測大廈，當中1人居於油麻地順安大廈，為一名81歲退休女士，而一名與她同住的菲傭亦確診，而至現時順安大廈共有11宗確診，涉及6個單位，分布在4層的不同座向。順安大廈的強制檢測令於1月27日已發出，檢測日期為1月28至30日。而今日初步確診個案有40多宗。而另一名居於何文田邨綺文樓的退休婆婆亦透過強制檢測找到，該大廈共有6宗確診個案，涉3個單位，在不同樓層及座向。

歐家榮稱，強制檢測後估計會再有確診個案，若個案的分布分散，很大機會是居民出入時接觸，如乘坐電梯、走廊位等受污染環境傳播。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，不可以單靠一天的數字判斷現時疫情是否回落。（梁鵬威攝）

歐家榮續指，今日確診個案數字有所回落，但根據過往每日數字亦有上落，不可單靠一天數字，判斷現時疫情有否回落。他又指，過去一周數字仍在高水平，會密切注視情況，希望疫情回穩、回落。他又稱，由於農曆新年將至，擔心市民可能會有較多家庭聚會；而過去一周的個案，有4成是不明源頭感染，代表社區仍有隱形傳播鏈，若稍有不慎可能爆發另一波疫情。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼