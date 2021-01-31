屯門工廈業主僭建　不履行清拆令被四次檢控　罰款約18萬元

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-31 15:55

屋宇署指，屯門建泰街一幢工業大廈的業主因一直不遵從清拆令，本月於屯門裁判法院被定罪及罰款約18萬元，當中涉及三個天台僭建物，以及一個於天台樓板開鑿的僭建洞口。

屋宇署說，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。（資料圖片）

署方說，有關命令涉及位於新界屯門建泰街一幢工業大廈中，三個面積合共約460平方米的天台僭建物，以及一個於天台樓板開鑿的僭建洞口。該些僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂向有關業主發出清拆令。

被判罰款後仍不履行清拆令

署方表示，有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署先後3次提出檢控，並在屯門裁判法院被定罪及判罰款共約9萬元。然而，該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第4次提出檢控，有關業主於本月15日，再次被定罪及重罰共17.9萬元。

不遵從清拆令可罰款20萬元

屋宇署發言人說，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。

根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。