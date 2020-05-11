引資料指鄧炳強自2002年起涉三度僭建　朱凱廸批「僭建慣犯」

有報道指警務處處長鄧炳強早前在2016年租住九龍塘廣播道一單位，其後接獲屋宇署通知天台有僭建物需清拆，惟鄧炳強一直「視而不見」。鄧炳強上周二出現保安事務委員會時澄清，租住單位時不察覺有僭健物，又指接獲屋宇署來信時已要求業主跟進，但承認自己是敏感人物，搵屋前應該找專業人士檢查以及應該盡早搬避免懷疑。 立法會議員朱凱廸今天（11日）晚上在facebook表示，「根據土地註冊處及消息人士資料」，鄧炳強在2002年起先後擁有四個物業，其中兩個屬多層住宅單位，另外兩個是低密度單位，包括柏麗灣別墅17號天台有兩處加上蓋，地下後花園有構築物，均屬違例僭建；而在錦綉花園住所的後花園白色構築物亦屬僭建。 朱凱廸稱，鄧炳強遷入九龍塘單位前已兩度存在明顯違規僭建物業，批評他是「僭建慣犯」。朱凱廸又指，鄧炳強明日會出席元朗區議會接受質詢，「就請他慢慢向議員解釋」。 《香港01》就事件向警察公共關係科查詢，暫未回覆。

2003年11月25日測繪處拍攝的航空照片顯示，柏麗灣別墅17號的天台兩處增設上蓋，另地下後花園亦有構築物。（朱凱廸facebook）

朱凱廸在貼文表示，鄧炳強自2002年起先後擁有四個物業，其中在2002年8月至2006年7月持有西貢柏麗灣別墅17號屋。根據2003年11月25日測繪處拍攝的航空照片顯示，柏麗灣別墅17號的天台兩處增設上蓋，另地下後花園亦有構築物，屬於違例僭建，不包括在柏麗灣別墅的核准建築物圖則中。

另外鄧炳強在2012年5月至2016年5月持有的元朗錦綉花園M段第二街第8號屋。朱凱廸稱，根據2015年9月24日拍攝的測繪處航空照片，則拍到住所有後花園白色構築物，該構築物屬僭建。朱凱廸稱因該構築物在2012年1月未見到，故有可能是在鄧炳強持有單位期間僭建。

朱凱廸又稱，2016年鄧炳強由錦綉花園遷入租用的九龍塘寶能閣高層連天台僭建單位，「即是由一個有僭建物的物業遷到另一個有更大型僭建物的物業」。

近日有報道指，鄧炳強在2016年租住九龍塘寶能閣一單位，而該天台在他居住期間，一直有違法僭建物，屋宇署 2017 年 2 月發現天台僭建物，向業主發清拆令，但僭建物至今仍存在。鄧炳強其後解釋指，當收到屋宇署通知後即通知業主處理，但業主一直沒有履行清拆令。

根據2015年9月24日拍攝的測繪處航空照片，拍到鄧炳強當時住所的後花園白色構築物，該構築物屬僭建。（朱凱廸facebook）

朱凱廸稱，鄧炳強曾指若他本人違法，絕對不會逃避。朱凱廸批評，事實上鄧炳強持有西貢和元錦綉花園已經涉嫌僭建，他亦hashtag「天網恢恢疏而不漏」、「犯法就是犯法一定要負責」。