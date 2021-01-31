去年首11個月出生率跌17%　死亡人數首超越出生數字

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-31 19:40

勞工及福利局局長羅致光今日（31日）發表網誌，提到2020年死亡數字為46,414，首次超越出生數字，即40,369名新生嬰兒。羅說，去年11個月的新生嬰兒數目，較前年同期下降17%，認為因「2019年下半年香港社會不穩」。他強調，政府並沒有鼓勵生育的政策，又引述估算目前粵港澳大灣區人口約7,000萬，預料在未來10年，人口便會增加至9,000萬至1億。

羅致光表示，香港新生嬰兒數字持續下降，在2014年至2019年間，由61,290下降至53,168，減少了13%。至於去年首11個月的新生嬰兒數目，更較2019年同期下降17%。他認為，因「2019年下半年香港社會不穩」，令到9個月後的生育數字大幅度減少。



他預計，未來數年的幼兒及學前服務的需求會下降，2026年的小一入學，一年之間減少了近七千人，以平均27人一班計算，都少了259班學生。2038年的大學收生會面對大挑戰，2042年的大學畢業生進入勞動巿場的數目會明顯下降。

勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片／梁鵬威攝)

在結婚數字方面，去年首11個月的註冊結婚數字，較去年同期下降了超過4成，加上今年疫情及經濟情況，預料未來生育率或會進一步下降。他預計，未來數年的幼兒及學前服務的需求會下降，推算2026年的小一入學，一年間減少了近7,000人，2042年的大學畢業生進入勞動巿場的數目會明顯下降。



羅又說，去年首11個月的死亡數字是46,414，即平均每天有約139人離世，較2019年同期增加了4.4%。他形容，最特別的地方是死亡數字首次超越出生數字，因為首11個月的新生嬰兒數目是40,369名。

去年首11個月新生嬰兒數目跌17% 死亡人數首超出生數字。（視覺中國）

他分析，不論是現時資助安老宿位的長者，或是輪候資助安老宿位的長者，在2020年兩組的粗死亡率都有明顯上升，而居於資助安老宿位長者的粗死亡率更升破18%，每天都有13.5人死亡。

2017-20年資助/輪候宿位長者數目及粗死亡率。

他指，疫情期間，院舍除體恤原因及公務外，一律不得探訪，居於社區的長者亦社交減少，對他們的精神健康，造成很大的負面影響，認為是抗疫工作的一大挑戰，期望未來的疫苗接種、病毒檢測能力提升、檢測費用下降等等，都有助我們考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪。