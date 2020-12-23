2019年貧窮人口達149.1萬　貧窮率達21.4%　再創新高

政府今日（23日）公佈貧窮報告，消息指，本港去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，較前年的140.6萬人，增加8.5萬人，即本港在2019年約752萬人口中，每5人就有1人為貧窮人口。至於在政府恆常現金等政策介入後，貧窮人口則為109.8萬，貧窮率為15.8%，較前年的102.4萬貧窮人口，增加7.4萬人。

政策介入後貧窮率降至15.8%

扶貧委員會今日下午召開會議，政府向委員講解《2019年香港貧窮情況報告》，消息人士透露，在政策介入前，貧窮人口達149.1萬，貧窮率為21.4%，至於政策介入後（恆常現金），貧窮人口為109.8萬，貧窮率為15.8%。

+ 3 + 3 + 3

社會事件、中美貿易戰打擊經濟方

據了解，政府席上強調，應參考政策介入後（恆常現金及非現金）的數字，即貧窮人口64.3萬，貧窮率9.2%，數字較之前低，故反映資助有用。



對於貧窮率再升，消息人士稱，政府指一半增長貧窮人口，因在職家庭工作人口、工作減少；而在宏觀經濟方面，亦受到去年以來社會事件、中美貿易戰打擊。政府強調，在扶貧力度，近年有更多資助，但由於部分介入只是一次性，故未能被計算為扶貧介入。

政府介入成功令39.2萬人脫貧

政府傍晚公開報告，在綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼等恆常現金政策介入後，成功令39.2萬人脫貧，貧窮率減幅達5.6 個百分點，成效較前年高0.1個百分點。當中，綜援、長者生活津貼扶貧成效最為顯著，去年分別令15.5萬人及15.4萬人脫貧，整體貧窮率減幅均為2.2個百分點；至於在職家庭津貼，對整體貧窮率減幅為0.6個百分點，令4.7萬人脫貧。

貧窮指標承受前所未見上升壓力

政府發言人強調，去年受社會事件、中美貿易雙重打擊，本港經濟自2009年環球金融危機以來，首次陷入衰退，勞工市場於下半年明顯轉弱。另外，受社會事件影響，消費及旅遊相關行業受到重創，當中涉及不少較低技術職位，故基層家庭所受的衝擊明顯，再加上人口高齡化等問題，形容「貧窮指標承受前所未見的上升壓力」。

貧窮長者數字創有紀錄新高 3個長者1個窮

在長者貧窮方面，在恆常現金政策介入後，仍然由36萬人，升至39萬人，人數創2009年有紀錄以來新高，長者貧窮率則由30.9%升至32%，即每3個長者中，便有一人貧窮。政府解釋，人口老化趨勢持續，退休長者數目增加，令長者收入貧窮指標繼續面對上升壓力；加上申領綜援長者佔比下降，令整體扶貧成效略降。

社協：情況惡化 令人極為憂慮

香港社區組織協會認為，政策介入後，2019年貧窮人口仍超過109.8萬人，反映本港貧窮情況進一步惡化，令人極為憂慮。社協表示，目前缺乏扶貧綱領和減貧目標下，導致扶貧工作失去方向和目標，促政府訂立精準策略，訂立各貧窮組群的滅貧目標。針對失業、開工不足問題，協會促政府設立失業援助金、放寬職津工資限制。