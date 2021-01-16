買年花市民迫爆花墟　自備防疫鏡市民：迫到拿不出來　應人潮管制

第四波新冠肺炎反覆，政府上周五突然取消二月的農曆新年年宵市場，不少港人「轉陣」提早到旺角花墟買花。現場人山人海，行人路擠得水泄不通。有指政府研究改為分區舉辦濕貨市場，有花檔職員認為，港人喜感受節日氣氛，相信決定會受到歡迎，不擔心生意受影響。有市民則表示，若各區花市無實行人流管制，屆時擠迫情況與花墟無異，分流作用不大。

▼買年花市民 周六迫爆旺角花墟▼

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旺角花墟周六人流暢旺，行人路擠迫得水泄不通。（胡家欣攝）

距離農曆新年尚有一個月，不少市民前來旺角花墟買年花，多個花店已擺放應節年桔、蝴蝶蘭、水仙等，店鋪更延伸至行人路及馬路。行人路人頭湧湧，有市民在馬路上選花，有職員推貨及落貨，途經的車輛須減慢車速行駛。現場有警員維持交通秩序，但未見針對人群聚集執法。

旺角花店將鮮花擺放至店外馬路，有市民在馬路上選花。（胡家欣攝。）

花墟人頭湧湧 市民不擔感染風險

市民梁太表示，由於年宵市場取消，故提早到旺角花墟選購年花。梁太指，花墟人流擠迫，事前雖自備眼鏡防疫，但無空間從手袋拿出來配戴。

政府上周五宣布取消下月舉行的年宵市場，並有傳改為分區舉辦濕貨市場。她認為，人流管制是關鍵，否則防疫成效不大，與花墟情況無分別。她舉例，政府可限制花市三分一人流，經手機應用程式，安排市民預約登記，甚至取消熟食攤檔，以防市民脫罩進食等。

旺角花墟周六人流暢旺，行人路擠迫得水泄不通。（胡家欣攝）

另一市民李先生及李太表示，一如往年前來花墟買年花，花約800元購入蕙蘭及種植盤等，希望為家中增添節日氣氛，「依家冇得去旅行，佈置屋企後對住都會開心啲。」李太指，花墟人流多，但不會太擔心感染風險，「自己會小心，但唔能夠唔出街。」

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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花店老闆：取消年宵 感覺人流明顯增

花店老闆王先生認為，政府宣布取消年宵後，周末人流有明顯增加，但對市民消費力保持審慎態度，未有因此大舉入貨，貨量維持與往年相若。

花檔職員陳女士指，在花墟擺檔第二日，今日人流暢旺，早上賣出約十盤蘭花，相信取消年宵，市民會集中到花墟買年花，有助提升生意。若政府在各區舉辦濕貨市場，她指，難以預計對花墟生意的影響，但相信大眾愛感受節日氣氛，決定會受到歡迎。