電話卡實名制｜政府稱只規管人對人溝通電話卡　業界：仍造成影響

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-01 09:55

政府於上周五（29日）突然公布，就電話智能卡（即手提電話SIM卡）實名登記制度，展開公眾諮詢。香港資訊科技界工會日前發表公開信指，實名制會影響研發及測試新系統，批評做法妨礙創新與技術（I＆T）的增長發展，敦促當局撤回提案。商務及經濟發展局回應指，制度不會妨礙香港的創科發展，該制度只規管用作人對人溝通的SIM卡，不包括用作機器類型連接（M2M）的SIM卡，亦不影響用作物聯網服務的SIM卡運作。 不過，有業界今早（2月1日）在電台節目仍表達憂慮，認為即使不包括用作機器類型連接的SIM卡，從業員有3至5張SIM卡亦不足為奇，因需用多個不同電話型號做測試，即使只規管人對人溝通的SIM卡，對業界仍有影響。

黃浩華認為即使有人使用匿名電話卡，不等同於會用於犯罪用途，可能只是保障自己私隱。（資料圖片）

從業員一般擁3至5張SIM卡 用作測試不同電話型號



資訊科技界選委黃浩華在港台節目《千禧年代》表示，即使不包括用作機器類型連接、物聯網開發的SIM卡，從業員有3至5張SIM卡亦不足為奇，因一般做電話程式測試的從業員，需用3個不同電話型號做測試，即使只規管人對人溝通的SIM卡，對業界仍有影響。

黃浩華稱，對於政府提出實名制感到憂慮，因措施對於業界、社會都有爭議，諮詢期亦短，他認為即使有人使用匿名電話卡，不等同於會用於犯罪用途，可能只是保障自己私隱。他稱，聯合國指市民應享有匿名權，即屬於人權的一種，市民以此去保護身分是可以理解。他又指出，即使有實名制，也不代表電話騙案等事件不會發生，因為很多這類型案件是從境外致電，與太空卡無關。他直言實名制或影響市民方便，同時解決不到罪案的發生。

▼電話卡實名制8大建議▼

+ 3 + 3 + 3

對於執法部門在某些需要處理迫切或緊急事件的特殊情況下，可毋須法庭手令要求電訊商緊急地提供電話智能卡用戶資料，黃浩華質疑甚麼情況屬於危急，是否涉及國家安全問題就屬危急，認為是一個政府未有解答的疑問。

▼1月29日，港府建議實行推行電話卡實名制▼

+ 2 + 2 + 2

葛珮帆：實名制會有助防止罪案



而立法會議員、民建聯的葛珮帆就支持政府設電話卡實名制，她稱自己接到不少求助個案，相關的騙案都涉及太空卡，追查困難，相信實名制會有助防止罪案，惟她亦承認，不相信有法例可以完全杜絕罪案。她又指，台灣、新加坡、日本等地都實施了實名制，認為香港亦應實行，以免對於打擊跨境犯案形成障礙。

她又稱，身分證等資料易被人「起底」，如只用身分證作登記，或被人冒認，政府需考慮如何在登記時認證市民身分。被問到實名制是否影響到個人私隱，她認為即使現時無實名制，電話公司職員也可把用戶的個人資料出售，而保護私隱是私隱條例的問題。

對於資訊科技界的擔憂，葛珮帆認為現時政府指只會規管人與人溝通的電話卡，相信對於業界「試機」無影響。她又指，諮詢期可長可短、見仁見智，一個月亦算足夠，如政府擔心太空卡會引來罪案，愈快實施實名制是愈好。