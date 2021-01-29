電話卡實名制｜方保僑：車隊GPS、APP測試　太空卡正當用途受影響

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-29 18:16

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（29日）宣布，就電話智能卡（手提SIM卡）實名登記制度進行公眾諮詢，包括俗稱「太空卡」的儲值卡用戶須實名登記；每名用戶只可向每個電訊商登記不多於三張儲值卡等。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，實名制除影響電訊商、電話用戶外，亦會大大影響的士、速遞及運輸車隊，因為車上GPS系統裝上SIM卡，若車隊內上千車輛上的SIM卡均需取出做實名登記，工作量非常大。 他續指，不少手提電話應用程式（APP）開發公司，需要大量預付SIM卡作測試之用，若因為名額不夠而要轉用月費卡，成本將增加。

方保僑表示，實名制影響十分大，不止電訊商、電話用戶、SIM卡批發商外，對其他如手提APP開發商、速遞車隊等均有大影響，認為諮詢期過於倉促。（資料圖片）

方保僑表示，一般公眾諮詢期都有三個月，但今次公眾諮詢期只一個月，且實名制影響十分大，不止電訊商、電話用戶、SIM卡批發商外，對其他如手提APP開發商、速遞車隊等行業均有大影響，認為諮詢期過於倉促。

運輸車隊數千車輛GPS裝SIM卡

他解釋，現時的士、速遞、運輸車隊大多裝有GPS定位系統，需要使用SIM卡，一般都是大批採購的「太空卡」，而現時尚未清楚實名制登記辦法詳情，但若要從上千部機器中取出SIM卡，再做實名登記，工作量將非常大。他又表示，不少行業會用到傳感器（Sensor），亦有需要用到SIM卡。

APP開發商多使用預付卡作測試

而手機APP開發商，就多會使用預付（Pre-paid）SIM卡作測試用途。方保僑指，專業開發商日常測試可能需要數十張SIM卡，因此一般用預付卡以減輕成本；若因為每名用戶只可向每個電訊商登記不多於三張儲值卡的規定，而要轉用月費卡，成本將大增。

他進一步指出，政府在記者會上提到本港有約30間電訊商，但他自己嘗試尋找，也只約找到約8-9間，APP開發商若要查找全數30間公司，且要逐一登記，「諗就已經好煩」。