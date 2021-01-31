電話卡實名制　公民黨梁嘉善：直接犯案工具如菜刀是否也實名？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-31 00:28

政府周五（29日）突然公布展開電話智能卡實名登記制度公眾諮詢，稱電話儲值卡會被不法之徒利用來干犯電話騙案。 公民黨秘書長梁嘉善表示，保安局不斷指實名制是用作防範罪行，但要平衡這種限制是否有理、是否合比例。

▼電話卡實名制8大建議▼

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匿名非必然是負面用途 不少人有公私兩部電話

梁嘉善表示，政府首先假定公眾使用太空卡「必然用作負面用途，故要杜絕借匿名作惡者」，但她指出太空卡本質不是具殺傷力武器，隱藏身份也不一定有邪惡成份，公私兩部電話、訪港旅客，甚至打機過關也可能用到太空卡，本來就無透露個人資料的需要。

對於有意見會說「你又唔係犯法，使乜驚要登記」，梁嘉善指「自由的意義就是不需要向任何人解釋、不需向任何人交待」。

公民黨秘書長梁嘉善。（鄭子峰攝）

騙徒不必使用本地電話號碼犯案

政府在記者會多次表示實名制是杜絕某些罪行的必要手段，梁嘉善質疑並非靈丹妙藥。她指騙案涉及的程式不一定要用電話號碼登記，電郵地址或facebook帳戶也可，且不一定要使用本地電話號碼。

對於保安局列出匿名電話涉及傷人、爆炸、非法收數等罪行，梁嘉善反問：「那麼（構成上述罪行）更直接的犯案工具，如菜刀打火機紅油等，是不是也要實名制？」

主腦不會用自己名字登記 實名仍難追蹤

梁嘉善又說，犯案主腦也不會老實得用自己的名字登記。她以內地為例，在推行實名制不久出現了炒賣已登記電話卡風潮，甚至有不沙之徒盜用他人身份登記，代表實名制對追蹤犯罪者的效用和阻嚇性有限。

在建議之下，儲值卡用完，資料也會保存12個月，梁嘉善認為訪港數天的旅客也要留下資料1年是不合比例。而港府表示有「迫切或緊急理由」就能跳過法庭搜查令，直接向電訊商索取用戶資料，當中的「迫切或緊急理由」沒有清晰界線，會有執法模糊之嫌。