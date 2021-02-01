封區檢測｜麗港城5、7座延遲40分鐘「解封」　居民斥似「做SHOW」

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-01 11:50

新冠肺炎疫情持續反覆，政府昨日（1月31日）將藍田麗港城第5座及第7座列受限區域，受檢人士須禁足於處所並接受強制檢測。當局原本預計可於今日（1日）早上7時解封，惟最後延至約7時40分，居民須出示陰性檢測結果才可離開大廈。 早上約6時半，已有居民於大堂下等待解封。至解封後不少居民直斥行動擾民，「成件事好似『做show』咁」；亦有居民不滿延遲「解封」，更一度與門外穿保護衣職員爭執。 至早上11時半，在場警方拆走第5座及第7座附近的封鎖線，而兩座地下出入口外檢查居民檢測結果的人員，亦已離開。

政府昨日指，雖早前已就麗港城第5座及第7座發出強制檢測公告，但感染情況持續嚴峻，故認為有需要發出限制與檢測宣告及強制檢測公告，麗港城則成為第四次封區地點。

約6時半已有居民在大堂等候離開



今早約6時半，於麗港城7座已有約三至四名居民等待離開，而10多名身穿保護衣人員於樓下戒備。至早上7時，原定是政府預計可解封的時間，然而大廈出口的職員一直至7時42分才容許居民離開。記者所見，一名女士及一名身穿校服的女童一直於大堂內等待，女士一度不滿未能離開而與職員爭執，惟其後又返回樓上。

居民其後展示電話中的陰性檢測結果便可離開，多名居民不滿當局延遲解封，一名婆婆直斥「好勞氣，又話7點就得，落到嚟又話唔得，把鬼火！」；亦有居民被問到對遲解封的看法時，回應一句「簡直白癡」。

鄭小姐斥封區行動十分擾民，亦令居民十分惶恐。（黃金棋攝）

上周已進行檢測 斥「驗完又驗」

5座居民鄭小姐批評上星期已進行檢測，惟「驗完又驗」，質疑「咁之前強制檢測用嚟做咩呢？（封區）成件事好似『做show』咁」。她斥封區行動十分擾民，亦令居民十分惶恐，因麗港城有不少長者居住，「咁夜咁凍要落嚟驗真係好擾民，唔係我哋錯，但懲罰我哋」。她又認為，隔個多星期才「封區」，最後未能找到確診個案，質疑行動成效。

另一名5座居民鍾小姐就坦言對封區感無奈，因上星期已因強制檢測公告而進行檢測，「都諗唔明點解有咁嘅需要，意義係咩？」她又稱，因當局延遲解封時間影響上班，直言「都搞到趕趕地」。