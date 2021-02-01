封區檢測｜麗港城新冠康復者認同清零封區　批做法可改善：太突然

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-01 11:39

新冠肺炎疫情持續反覆，政府昨日（1月31日）將藍田麗港城第5座及第7座列受限區域，受檢人士須禁足於處所並接受強制檢測。其中第5座早前疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。 居於麗港城5座E室的確診康復者李先生今日（1日）指，作為曾「中招」人士，他同意封區檢測的做法，認為較安全，亦可找出社區內的隱形患者。惟他直言政府做法有需要改善之處，可體諒市民不滿感受，「心比心、互相體諒，大家都想香港好」。

麗港城5座E座最少錄得6宗確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇上月視察後懷疑15至17樓E單位疑有垂直播傳。其中一名確診者李先生已康復出院，並返回E室單位。

李先生是退休人士，當政府將麗港城納入強制檢測後，他因有咳嗽，故於1月21日交深喉唾液樣本，並在1月22日被通知樣本呈陽性，須入醫院接受治療，總共留院9日後出院。李先生表示，留醫時一直有咳嗽及發燒，治療期間曾注射類固醇及抗生素，亦有使用「瑞德西韋」；出院後醫護人員告知，其肺功能損失十分一，要半年時間自己康復。他又讚揚醫護人員「專業水平非常高，同埋依足你情況去跟進，所以先咁快好」。

被對問到居民相隔一周又再進行檢測是否麻煩，李先生認為自己情況較特別，「唔可以用我嚟作標準」；但對沒有受過感染的市民而言是好事，雖然封區行動較擾民，亦能理解市民有不滿感受，惟他仍希望大家配合當局安排。他又指，或會有居民不滿當局做法過份謹慎，惟他明白當局「希望盡量做到全部『清零』，減低隱形患者嘅機會，我覺得值得大家體諒」。

然而李又同意政府在封區安排上有需要改善，「突然間7點鐘（封區），我哋都愕咗然，又未食嘢」。加上延遲解封，早上7時許曾有朋友打算運送物資亦遭拒，須由保安員幫忙。

李先生現時體內有抗體，故稱「唔怕同類型嘅病株入侵，抗體會同佢打仗」，因此曾向職員出示出院紙及解除隔離令，詢問是否仍須進行檢測。他笑指或因職員較謹慎，加上「執行啲人未必夠膽『揸fit』，咁我忍受一下少少犧牲，應該要配合政府」。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼